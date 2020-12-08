Учёные музея-заповедника «Куликово поле» написали «энциклопедию Засечной черты»

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Это издание предназначено для историков, археологов, краеведов, а также школьников и студентов.

К празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля, положившего начало созданию масштабного оборонительного пояса, коллектив сотрудников музея-заповедника «Куликово поле» в собрал в объемной монографии очерки о возведении и функционировании Засечной черты.

Со времен Ивана Грозного она полтора столетия защищала южную границу государства, но и после того как опасность миновала, продолжала служить делу защиты Отечества, поставляя строевой лес для флота и железную руду для производства оружия.

Над изданием работали сотрудники отдела археологических исследований Игорь Бурцев и Евгений Столяров и специалист Российского государственного архива древних актов Андрей Дедук. Они представили результаты полевых исследований Тульской археологической экспедиции и кропотливой работы в архивах и библиотеках.

По словам Игоря Бурцева, новая книга аккумулировала результаты многолетней работы археологического отдела музея-заповедника «Куликово поле» и сотрудников РГАДА и стала «энциклопедией знаний о Засечной черте».

Книга «Засечная черта Русского государства XVI–XVII веков» предназначена для археологов, историков, студентов исторических специальностей, школьников, краеведов. Тираж издания – 300 экземпляров. В ближайшее время оно поступит в сувенирные лавки музея «Куликово поле».