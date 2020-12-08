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В Ефремове жители сдали деньги на газификацию домов, а чиновники признали её нецелесообразной
Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области

В Ефремове жители сдали деньги на газификацию домов, а чиновники признали её нецелесообразной

Вернуть свои кровно заработанные средства люди не могут с 2002 года, а сами дома признаны аварийными.

Активисты Общероссийского народного фронта помогают добиться переселения жителям бараков на улице 342-й километр в Ефремове. Также общественники выясняют, почему на этой улице нет газопровода, за который жители заплатили ещё в 2002 году.

Ефремовцы рассказали в начале 2000-х годов им предложили провести в дома газ. Бараки, построенные больше полувека назад в качестве временного жилья для железнодорожников, не имеют никаких коммунальных удобств.

Для газификации улицы были собраны документы и деньги – примерно по 5000 рублей. Для 2002 года – сумма вполне приличные. Но газа в домах нет до сих пор, а на руках у жителей – лишь квитанции 18-летней давности.

В 2011 году сотрудники районной администрации заявили, что дома будут признаны аварийными, а значит, их газификация нецелесообразна. Но деньги жителям возвращать никто не стал. Экспертиза, признавшая дома аварийными, была проведена лишь в феврале 2018 года – в результате они не были включены в программу переселения.

Вдобавок ко всему, бараки расположены очень близко к железнодорожной ветке и попадают в санитарно-защитную зону. По действующим нормативам, строить жильё в таких местах нельзя.

Активисты направили запрос в администрацию Ефремовского района, чтобы выяснить, почему дома не были включены в программу переселения. Также представители ОНФ обратились в прокуратуру района с просьбой провести проверку по факту сбора средств за газификацию. Общественники считают, что жителям нужно вернуть все деньги с учетом инфляции за 18 лет.

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