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ВТБ утроил объем безбумажных операций в своих офисах
Фото: pixabay.com.

ВТБ утроил объем безбумажных операций в своих офисах

С начала года ВТБ в три раза нарастил долю операций, оформляемых клиентами в электронном формате (без бумаги) в офисах банка.

На сегодняшний день она составляет более 50% среди самых востребованных услуг в сети. До конца 2021 года ВТБ планирует увеличить этот показатель до 100%.

Тульский ВТБ является одним из лидеров банка по внедрению цифрового документооборота. На сегодняшний день 42,3% всех операций туляки оформляют исключительно в электронном виде.

В этом году клиенты ВТБ, выбравшие функционал цифрового подписания документов в офисе, оформили 4 млн договоров, сэкономив более 20 млн листов бумаги весом 100 тонн. Таким образом, использование безбумажной технологии позволило спасти около 2 тысяч деревьев.

Сегодня сервис цифрового подписания документов доступен в рамках 24 самых востребованных типах операций. Более 70% клиентов оформляют таким способом кредитную карту и 63% — кредит наличными. Свыше 40% приходится на электронное подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг, от 30% — на открытие счета. Возможность удаленного обслуживания с использованием безбумажной технологии появилась и у клиентов сегмента «Прайм» и «Привилегия».

«Нынешний год значительно ускорил внедрение дополнительного функционала по цифровому подписанию документов в офисах ВТБ. Это позволило нам более чем в три раза увеличить долю проникновения безбумажных операций в банковские сервисы. К концу следующего года мы планируем полностью перевести работу с клиентами в отделениях в формат цифрового обслуживания. Кроме того, будем применять технологию в различных форматах обслуживания клиентов — в контакт-центре, при видеообслуживании, выездными сотрудниками. Наш цифровой сервис позволяет вдвое ускорить процесс подписания документов и сократить использование бумаги в банковских офисах, а значит — сохранить лес и защитить окружающую природу, что соответствует стратегической задаче нашего банка», — отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ, одним из первых банков, запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов.

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