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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020»
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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020»

Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии вручения «Премии Рунета», которая прошла в Москве 3 декабря.

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020». 

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году.

Всего на конкурс было подано свыше 4 600 заявок из 77 регионов РФ. 84% работ – от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Из Тульского региона на конкурс поступило 40 работ.

В 2020 году в конкурсе участвовали 84,5% женщин и 15,5% мужчин. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году — 32,8%, в 2017 году — 31%.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Такое повышение может быть связано как с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов не выходя из дома, так и общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Афанасьева Александра Александровна, Новосибирская область;

2 место: Яковлева Лариса Николаевна, Новгородская область;

3 место: Загородникова Юлия Андреевна, Саратовская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Блинова Евдокия Егоровна, Нижегородская область;

2 место: Ершова Юлия Васильевна, Воронежская область;

3 место разделили Гасилова Светлана Михайловна из Псковской области и Осипюк Людмила Иосифовна из Амурской области.

В этой номинации определить победителя было сложнее всего, так как именно в нее поступило 78,5% работ. Поэтому, в порядке исключения конкурсная комиссия приняла решение выделить дополнительный приз.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» стали:

1 место: Ушанова Татьяна Николаевна, Ульяновская область;

2 место: Морова Наталья Сергеевна, Республика Марий Эл;

3 место: Круглякова Елена Федоровна, Саратовская область.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Зайцева Вера Яковлевна, Саратовская область;

2 место: Крайнова Наиля Саитовна, Республика Татарстан;

3 место: Сорочьева Маргарита Александровна, Московская область.

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

1 место: Солдатова Валентина Георгиевна, Республика Татарстан;

2 место: Жиленко Владимир Иванович, Республика Крым;

3 место: Щербинина Наталья Юрьевна, Красноярский край.

Победителями в номинации «Моя «Азбука интернета» стали:

1 место: Макоян Марина Валерьевна, Тамбовская область;

2 место: Завизион Мария Андреевна, Волгоградская область;

3 место: Варьяс Людмила Владимировна, Омская область.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации «Самый активный регион» сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:

  1. Республика Татарстан — 805 участников (18,13%);
  2. Воронежская область — 557 участников (12,54%);
  3. Оренбургская область — 281 участник (6,33%);
  4. Московская область — 267 участников (6,01%);
  5. Ульяновская область — 176 участников (3,96%);
  6. Саратовская область — 173 участника (3,90%);
  7. Тюменская область — 166 участников (3,74%);
  8. Ростовская область — 49 участников (3,36%);
  9. Кемеровская область — 145 участников (3,27%);
  10. Красноярский край — 134 участника (3,02%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повышение качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, а также полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.

Материалы программы постоянно обновляются, тематика расширяется. В качестве преподавателей по «Азбуке интернета» на сайте сегодня зарегистрировано 8 660 человек.

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