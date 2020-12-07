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В жутком ДТП с фурой на проспекте Ленина в Туле погиб 18-летний парень
Фото УГИБДД по Тульской области.

В жутком ДТП с фурой на проспекте Ленина в Туле погиб 18-летний парень

В ГИБДД раскрыли подробности трагедии.

Накануне, 6 декабря, в 22.40 в Туле, в районе дома № 145 по проспекту Ленина, случилось жуткое ДТП. 19-летний водитель автомобиля УАЗ влетел под стоявший КамАЗ с полуприцепом.
 
От полученных травм на месте скончался 18-летний пассажир УАЗа. Водителя этого автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель «буханки» не имеет права управления транспортными средствами.
 
Подробности происшествия выясняют правоохранители.
 

Госавтоинспеция обращает внимание, что большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).

Водители, соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +1
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