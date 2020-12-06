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Тульский пенсионер засудил жадный таксопарк

Тульский пенсионер засудил жадный таксопарк

Компания-перевозчик не захотела возвращать предоплату за несостоявшуюся поездку.

В Туле пенсионер собирался отдохнуть за рубежом. К отпуску мужчина подготовился заранее – заказал такси от дома до аэропорта и обратно, а также внёс предоплату.

За два дня до вылета стало ясно, что поездка не состоится – мужчина потребовал вернуть ему деньги, однако сотрудники таксопарка отказали ему. Клиент обратился за помощью в Роспотребнадзор.

Специалисты регионального управления ведомства защитили права потребителя в суде – теперь несговорчивые перевозчики должны возместить ему понесённые затраты, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

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