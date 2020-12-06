Маленьких туляков приглашают поучаствовать в олимпиаде «Безопасные дороги»

Школьники смогут проверить свои знания Правил дорожного движения, узнать много нового и интересного.

Тульские школьники 1-4 классов могут проверить и закрепить свои знания по правилам дорожного движения, приняв участие в олимпиаде «Безопасные дороги».

Задания посвящены самым актуальным и важным темам в сфере дорожной безопасности: как переходить дорогу, обходить транспорт, как вести себя в машине и как стать заметнее на дорогах.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на портале Учи.ру и пройти тест. Выполнить задания можно как в школе, так и дома с родителями. Все участники получат свидетельства, а победителям вручат дипломы. Онлайн-олимпиада проводится до 11 декабря.