За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек
Также зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.
За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 186 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 человек с начала пандемии — 17486 человек.
Также за сутки в области умерли 6 пациентов и выздоровели 182 пациента с коронавирусом.
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
вчера, в 11:03, 112 5432 1
3 декабря, в 14:51, 6 2798 -1
3 декабря, в 11:07, 112 7593 0
2 декабря, в 17:16, 175 4022 -25
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