За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек

Также зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.

За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 186 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 человек с начала пандемии — 17486 человек.

Также за сутки в области умерли 6 пациентов и выздоровели 182 пациента с коронавирусом.

В целом ситуация по России на данный момент выглядит так: