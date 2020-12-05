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За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек

За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 186 человек

Также зарегистрировано 6 новых смертей пациентов, у которых был COVID-19.

За минувшую пятницу на территории нашего региона зарегистрировано 186 новых случаев коронавируса. Общее же количество заболевших COVID-19 человек с начала пандемии — 17486 человек.
 
Также за сутки в области умерли 6 пациентов и выздоровели 182 пациента с коронавирусом.
 
 
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
 
Сюжет: Коронавирус
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