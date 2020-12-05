Развязка на ул. Ложевой в Туле будет Т-образной

Архивное фото, вид с Восточного обвода в сторону ул. Ложевой и ул. Металлургов.

Сначала улицу планируют реконструировать и только потом начнут работы на пересечении с ул. Металлургов и Восточным обводом.

Завершена разработка проекта планировки и межевания территории, которая проводилась для расширения ул. Ложевой до пересечения с ул. Металлургов и Восточным обводом в Туле. В настоящее время проект утвержден и подписан первым заместителем главы администрации города Юрием Тимониным.

Работы планируется проводить в два этапа: сначала реконструируют улично-дорожную сеть на Ложевой, а затем — пересечение ул. Ложевой с ул. Металлургов и Восточным обводом.

На участке будет 8 полос движения, а развязка станет Т-образным перекрестком со светофором.

(Схема кликабельна)

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