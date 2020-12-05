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В результате пожара в Алексине пострадал мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В результате пожара в Алексине пострадал мужчина

На месте происшествия работали два пожарных расчета и автолестница.

Накануне днем в Алексине Тульской области произошел пожар. Сообщение о том, что в доме на ул. Дружбы горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 12.13.
 
«По прибытии на место происшествия, в 12:17, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 12:25. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-10 по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасен 1 человек. Имеется пострадавший», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В результате происшествия в комнате выгорел диван. Причина пожара устанавливается.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:06 +2
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