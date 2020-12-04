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Жительница Киева пыталась незаконно вывезти из России старинный тульский самовар
Фото: пресс-служба Крымской таможни

Жительница Киева пыталась незаконно вывезти из России старинный тульский самовар

Культурная ценность не была должным образом задекларирована, в отношении женщины составлен административный протокол.

Крымские таможенники на пункте пропуска «Армянск» пресекли попытку вывоза из страны старинного самовара, представляющего культурную ценность. При проверке одной из машин, выезжающих из страны, таможенники обнаружили самовар жёлтого цвета с надписями «Тула АТА» и «Баташевы».

Ценный предмет не был задекларирован в установленном порядке, разрешительные документы на вывоз отсутствовали. Согласно заключению эксперта, изъятый у гражданки Украины самовар изготовлен на тульской фабрике «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева», ему больше 120 лет.

В отношении жительницы Киева возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование» и ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».

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сегодня, в 21:11 0
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