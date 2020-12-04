Туляк Илья Шакиров стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу

В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин тульский спортсмен Илья Шакиров получил бронзовую медаль. Наш земляк выступал в весовой категории до 63 кг. В бою за выход в финал его соперником стал Илья Попов из Санкт-Петербурга.

Он смог продолжить борьбу за первое место, а Илья Шакиров получил бронзу. Бои прошли в пятницу, 4 декабря, в спорткомплексе «Оренбуржье». Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.