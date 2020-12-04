В Тульской области учредят медаль к 80-летию обороны Тулы

Об этом сообщил Алексей Дюмин на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию памятной даты.

Губернатор направил в Тульскую областную Думу проект закона об учреждении медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой».

Новую награду будут вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья во время войны, а также труженикам тыла. Планируется наградить более 12 тысяч человек.

Алексей Дюмин поручил главе областного минтруда Андрею Филиппову изготовить все медали до апреля следующего года, а до декабря – организовать поздравление ветеранов с вручением продуктовых наборов.