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1 декабря в Туле открыли еще один ковидный госпиталь

1 декабря в Туле открыли еще один ковидный госпиталь

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

На данный момент в Тульской области медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают 18 медучреждений.

С сегодняшнего дня начал прием пациентов инфекционный госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы на 129 коек. Таким образом, всего в регионе развернуто 1918 коек для лечения заболевших коронавирусом.

Завершается оснащение госпиталя в манеже Центрального стадиона на 208 коек.

Сюжет: Коронавирус
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