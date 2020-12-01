В Туле обсудят инклюзивность в моде

3 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» на онлайн-платформе состоится образовательная лекция «Diversity и тренды». Спикер — Екатерина Денисова, основатель инклюзивного модельного агентства «Alium Agency», социальный предприниматель, сценарист инклюзивного театра.

Словосочетание «инклюзивность в моде» появилось недавно. Десятки лет на подиумах мы видели исключительно типовых моделей. Сегодня картина меняется, и бренды все чаще приглашают к сотрудничеству моделей с необычной внешностью: моделей «Plus size», старшего возраста, людей с особенностями в развитии.

В базе столичного модельного агентства «Alium Agency» — люди с инвалидностью, физическими и когнитивными особенностями.

Екатерина Денисова рассказывает:

«Когда я училась на сценариста, мне предложили написать спектакль инклюзивного театра «ВзаимоДействие». Так я заинтересовалась социальной темой, и мне захотелось сделать что-то свое. Я видела, что проектов в этой сфере пока немного. Обсудили это со знакомой, и нам пришла идея и понимание того, что люди готовы принять другие форматы и новое восприятие моды».

Что мешает снимать в модельном бизнесе людей с особенностями развития? Каким образом надо правильно формировать представление общества о новых изменениях? Что такое новая этика? Какие стандарты коммуникации об инклюзии принято считать основой в 2020—2021 годах?

Об этом - в выступлении Екатерины Денисовой. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В финале Екатерина расскажет о программе, подготовленной специально для Тулы. Курс лекции пройдет для фотографов, визажистов, стилистов и других специалистов области с акцентом на инклюзию. Реализация программы планируется в 2021 году, обучение будет бесплатным.