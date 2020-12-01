новости
новости
Регистрация
В Туле обсудят инклюзивность в моде

В Туле обсудят инклюзивность в моде

Открыта регистрация на лекцию «Diversity и тренды».

3 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» на онлайн-платформе состоится образовательная лекция «Diversity и тренды». Спикер — Екатерина Денисова, основатель инклюзивного модельного агентства «Alium Agency», социальный предприниматель, сценарист инклюзивного театра.

Словосочетание «инклюзивность в моде» появилось недавно. Десятки лет на подиумах мы видели исключительно типовых моделей. Сегодня картина меняется, и бренды все чаще приглашают к сотрудничеству моделей с необычной внешностью: моделей «Plus size», старшего возраста, людей с особенностями в развитии.

В базе столичного модельного агентства «Alium Agency» — люди с инвалидностью, физическими и когнитивными особенностями. 

Екатерина Денисова рассказывает:

«Когда я училась на сценариста, мне предложили написать спектакль инклюзивного театра «ВзаимоДействие». Так я заинтересовалась социальной темой, и мне захотелось сделать что-то свое. Я видела, что проектов в этой сфере пока немного. Обсудили это со знакомой, и нам пришла идея и понимание того, что люди готовы принять другие форматы и новое восприятие моды».

Что мешает снимать в модельном бизнесе людей с особенностями развития? Каким образом надо правильно формировать представление общества о новых изменениях? Что такое новая этика? Какие стандарты коммуникации об инклюзии принято считать основой в 2020—2021 годах?

Об этом - в выступлении Екатерины Денисовой. Зарегистрироваться можно по ссылке

В финале Екатерина расскажет о программе, подготовленной специально для Тулы. Курс лекции пройдет для фотографов, визажистов, стилистов и других специалистов области с акцентом на инклюзию. Реализация программы планируется в 2021 году, обучение будет бесплатным.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:00 0
Другие статьи по темам
Событие
инклюзиямодалекция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 декабря в Туле открыли еще один ковидный госпиталь
1 декабря в Туле открыли еще один ковидный госпиталь
Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации
Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.