В Тульской области москвич избил сожителя бывшей жены

В Заокском районе 30-летний москвич признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 12 июля обвиняемый находился в гостях у бывшей жены в Заокском районе. Мужчина поссорился с ее сожителем и дважды ударил его бейсбольной битой по голове.

Решением суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.