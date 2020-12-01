В Тульской области москвич избил сожителя бывшей жены
Мужчина проломил голову 31-летнему потерпевшему бейсбольной битой.
В Заокском районе 30-летний москвич признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 12 июля обвиняемый находился в гостях у бывшей жены в Заокском районе. Мужчина поссорился с ее сожителем и дважды ударил его бейсбольной битой по голове.
Решением суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Другие статьи по темам