Титул «Краса России Тула - 2020» выиграла 26-летняя Мария Мартынова

В качестве приза королева красоты получила путешествие в Париж и возможность представить наш регион на российском уровне.

Финальное шоу 11-го областного фестиваля красоты прошло 28 ноября на сцене ДК Туламашзавода в закрытом формате. Организаторами выступило модельное агентство Gold.

Этот конкурс является отборочным этапом для национального фестиваля «Краса России», который в этом году прошел уже в 26-й раз.

Поддержать девушек могли только самые близкие. География конкурса в этом году порадовала: Тула, Новомосковск, Алексин, Ефремов, Венев, Ясногорск, Липки, Узловая.

Почетной гостьей фестиваля, членом жюри стала 19-летняя Альбина Королева из Ярославля, «Краса России — 2020» (на фото слева). Читательницам Myslo она раскрыла свой секрет красоты:

- Самое главное — заниматься спортом 2−3 раза в неделю, я люблю плавание, теннис, люблю танцевать, в спортзале — кардио, никаких железок. Обязательно высыпаться, пить много воды, не пить и не курить. В 14 лет я болела булимией, меня тогда спасла моя мама. Мне все время хотелось есть, я ела и испытывала огромное чувство вины. Это проблема всех худых девушек — видеть в зеркале не то, что есть на самом деле. При росте 176 см вес был 49 кг. Так что сейчас я ем регулярно и только полезные продукты. В последнее время очень полюбила авокадо, и вот простой рецепт от меня: на черный хлебец положить дольки авокадо и сверху — яйцо-пашот. Это очень вкусно и полезно! По утрам выпиваю стакан воды, в котором растворяю шипучий витамин С.

Всем девушкам советую на ночь и по утрам умываться кипяченой водой — меня к этому еще бабушка приучила, а вытирать лицо только одноразовыми бумажными салфетками. И еще один совет: всегда верьте в себя и в свои силы, все мысли материальны!

16 красавиц, которые прошли строгий кастинг, представили на суд жюри несколько конкурсных выходов: визитка, купальники, общий танец, дефиле в вечерних платьях. Семь девушек представили свои творческие номера.

По итогам вечера все участницы получили титулы, ленты, цветы и подарки от спонсоров.

Так, Анна Сидорова стала «Красой зрительских симпатий», «Мисс Совершенство», «Мисс Элегантность».

Приз от нашей редакции и титул Мисс Myslo получила Ксения Макурова. Также она выиграла титул «Мисс Тульская область».

Анастасия Новикова — «Мисс Очарование».

Дарья Ракицкая — «Мисс Грация».

Наталья Шахова — «Мисс Оригинальность».

Дарья Брылеева — «Мисс Подиум».

Мария Мартынова — «Мисс Артистизм».

Елизавета Белова — «Мисс Юность», также она была признана самой великолепной девушкой конкурса.

Анастасия Базанова — «Мисс Вдохновение».

Дарья Дубоносова — «Мисс Фото».

Лилия Шульдишова — «Мисс Идеал».

Людмила Шмакова — «Мисс Стиль».

Кристина Семина — «Мисс Креативность».

Валерия Лысова — «Мисс Талант».

Елена Приходько — «Краса Gold Models», ее также пригласили принять

участие в конкурсе «Краса России».

И, наконец, пришло время объявить четыре самые главные титулы фестиваля. Так, обладательницей титула «Юная краса Тулы — 2020» стала 16-летняя Жозефина Бережная. Девушке также предоставляется возможность участия в национальном фестивале «Краса России — 2021».

Титул «Вторая Краса России Тула — 2020» выиграла 18-летняя Дарья Брылеева.

«Первой Красой России Тула — 2020» стала 15-летняя Валерия Лысова.

Победительницей фестиваля с присвоением титула «Краса России Тула — 2020» стала 26-летняя Мария Мартынова.

Мария начала заниматься моделингом 4 года назад и очень быстро поняла, что это ее. Девушка сменила профессию продавца на модель и как оказалось не зря!

- Хожу на сьемки для журналов, снимаюсь в массовках в сериалах, и это только начало. Я хочу доказать, что 26 лет для модели — это не возраст, и если тебе что-то по-настоящему нравится, не надо на этом останавливаться. Я не могу жить без звука затвора фотоаппарата!

- Почему решили принять участие в этом конкурсе?

- Мне очень нравится участвовать в таких красивых мероприятиях. Я не ожидала, что выиграю! Каждая девушка очень красива и была достойна получить корону. Сейчас меня немножечко трясет и щекотит, меня переполняют эмоции и хочется танцевать. Целый коктейль эмоций.

- На национальный фестиваль «Краса России» поедете?

- Обязательно! Такой шанс надо использовать. Я поеду с чувством радости и гордости, что у меня есть возможность представить свой родной город.

- Ваше пожелание всем девушкам, которые захотят тоже принять участие в конкурсах красоты?

- Я желаю каждой девушке понимать, что она красивая, что у каждого человека есть своя красота. Надо быть уверенной в себе, выходить на сцену так, будто в зале все твои друзья. Выйти, улыбнуться, поделиться своей энергетикой и получить ее взамен.

Из досье Myslo:

Мария Владимировна Мартынова

Рост 173 см, вес 51 кг, параметры 79×60×89

Родилась 13 июня 1994 г. в городе Пугачев Саратовской области.

Окончила школу 39, РЭУ им. Плеханова.

Семья: мама Галина, папа Владимир, муж Илья, брат Сергей.

Любимая книга: М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Иллюзионист»

Любимое блюдо: стейк из лосося.

Девиз: улыбаться и получать удовольствие от жизни.

Мечта: сделать карьеру модели.