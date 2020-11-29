Титул «Краса России Тула - 2020» выиграла 26-летняя Мария Мартынова
В качестве приза королева красоты получила путешествие в Париж и возможность представить наш регион на российском уровне.
Финальное шоу 11-го областного фестиваля красоты прошло 28 ноября
на сцене ДК Туламашзавода в закрытом формате. Организаторами выступило модельное агентство Gold.
Этот конкурс является отборочным этапом для национального фестиваля «Краса России», который в этом году прошел уже в 26-й раз.
Поддержать девушек могли только самые близкие. География конкурса в этом году порадовала: Тула, Новомосковск, Алексин, Ефремов, Венев, Ясногорск, Липки, Узловая.
Почетной гостьей фестиваля, членом жюри стала 19-летняя Альбина Королева из Ярославля, «Краса России — 2020» (на фото слева). Читательницам Myslo она раскрыла свой секрет красоты:
- Самое главное — заниматься спортом 2−3 раза в неделю, я люблю плавание, теннис, люблю танцевать, в спортзале — кардио, никаких железок. Обязательно высыпаться, пить много воды, не пить и не курить. В 14 лет я болела булимией, меня тогда спасла моя мама. Мне все время хотелось есть, я ела и испытывала огромное чувство вины. Это проблема всех худых девушек — видеть в зеркале не то, что есть на самом деле. При росте 176 см вес был 49 кг. Так что сейчас я ем регулярно и только полезные продукты. В последнее время очень полюбила авокадо, и вот простой рецепт от меня: на черный хлебец положить дольки авокадо и сверху — яйцо-пашот. Это очень вкусно и полезно! По утрам выпиваю стакан воды, в котором растворяю шипучий витамин С.
Всем девушкам советую на ночь и по утрам умываться кипяченой водой — меня к этому еще бабушка приучила, а вытирать лицо только одноразовыми бумажными салфетками. И еще один совет: всегда верьте в себя и в свои силы, все мысли материальны!
16 красавиц, которые прошли строгий кастинг, представили на суд жюри несколько конкурсных выходов: визитка, купальники, общий танец, дефиле в вечерних платьях. Семь девушек представили свои творческие номера.
По итогам вечера все участницы получили титулы, ленты, цветы и подарки от спонсоров.
Так, Анна Сидорова стала «Красой зрительских симпатий», «Мисс Совершенство», «Мисс Элегантность».
Приз от нашей редакции и титул Мисс Myslo получила Ксения Макурова. Также она выиграла титул «Мисс Тульская область».
- Анастасия Новикова — «Мисс Очарование».
- Дарья Ракицкая — «Мисс Грация».
- Наталья Шахова — «Мисс Оригинальность».
- Дарья Брылеева — «Мисс Подиум».
- Мария Мартынова — «Мисс Артистизм».
- Елизавета Белова — «Мисс Юность», также она была признана самой великолепной девушкой конкурса.
- Анастасия Базанова — «Мисс Вдохновение».
- Дарья Дубоносова — «Мисс Фото».
- Лилия Шульдишова — «Мисс Идеал».
- Людмила Шмакова — «Мисс Стиль».
- Кристина Семина — «Мисс Креативность».
- Валерия Лысова — «Мисс Талант».
Елена Приходько — «Краса Gold Models», ее также пригласили принять
участие в конкурсе «Краса России».
И, наконец, пришло время объявить четыре самые главные титулы фестиваля. Так, обладательницей титула «Юная краса Тулы — 2020» стала 16-летняя Жозефина Бережная. Девушке также предоставляется возможность участия в национальном фестивале «Краса России — 2021».
Титул «Вторая Краса России Тула — 2020» выиграла 18-летняя Дарья Брылеева.
«Первой Красой России Тула — 2020» стала 15-летняя Валерия Лысова.
Победительницей фестиваля с присвоением титула «Краса России Тула — 2020» стала 26-летняя Мария Мартынова.
Мария начала заниматься моделингом 4 года назад и очень быстро поняла, что это ее. Девушка сменила профессию продавца на модель и как оказалось не зря!
- Хожу на сьемки для журналов, снимаюсь в массовках в сериалах, и это только начало. Я хочу доказать, что 26 лет для модели — это не возраст, и если тебе что-то по-настоящему нравится, не надо на этом останавливаться. Я не могу жить без звука затвора фотоаппарата!
- Почему решили принять участие в этом конкурсе?
- Мне очень нравится участвовать в таких красивых мероприятиях. Я не ожидала, что выиграю! Каждая девушка очень красива и была достойна получить корону. Сейчас меня немножечко трясет и щекотит, меня переполняют эмоции и хочется танцевать. Целый коктейль эмоций.
- На национальный фестиваль «Краса России» поедете?
- Обязательно! Такой шанс надо использовать. Я поеду с чувством радости и гордости, что у меня есть возможность представить свой родной город.
- Ваше пожелание всем девушкам, которые захотят тоже принять участие в конкурсах красоты?
- Я желаю каждой девушке понимать, что она красивая, что у каждого человека есть своя красота. Надо быть уверенной в себе, выходить на сцену так, будто в зале все твои друзья. Выйти, улыбнуться, поделиться своей энергетикой и получить ее взамен.
Из досье Myslo:
Мария Владимировна Мартынова
Рост 173 см, вес 51 кг, параметры 79×60×89
Родилась 13 июня 1994 г. в городе Пугачев Саратовской области.
Окончила школу 39, РЭУ им. Плеханова.
Семья: мама Галина, папа Владимир, муж Илья, брат Сергей.
Любимая книга: М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Любимый фильм: «Иллюзионист»
Любимое блюдо: стейк из лосося.
Девиз: улыбаться и получать удовольствие от жизни.
Мечта: сделать карьеру модели.
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