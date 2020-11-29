В Туле лицей №2 перевели на дистанционное обучение

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Лицей № 2 временно переводят на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое решение принято руководством образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора.

В лицее выявлены случаи заболевания обучающихся и сотрудников новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.

В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники учреждения отстранены от работы, обучающиеся отстранены от учебы.

Руководителем учреждения принято решение о введении временных мер.

С 30 ноября по 13 декабря классы лицея переводят на дистанционное обучение.