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В Туле лицей №2 перевели на дистанционное обучение
фото: orenburzhie.ru

В Туле лицей №2 перевели на дистанционное обучение

Из-за коронавируса.

Лицей № 2 временно переводят на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Такое решение принято руководством образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора.
 
В лицее выявлены случаи заболевания обучающихся и сотрудников новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.
 
В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении  проведен  комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
 
На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники  учреждения отстранены от работы, обучающиеся отстранены от учебы.
 
Руководителем учреждения принято решение о введении временных мер.
 
С 30 ноября по 13 декабря классы лицея переводят на дистанционное обучение.
 
 
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вчера, в 22:22 0
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