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В Туле лицей №2 перевели на дистанционное обучение
Из-за коронавируса.
Лицей № 2 временно переводят на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации.
Такое решение принято руководством образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора.
В лицее выявлены случаи заболевания обучающихся и сотрудников новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.
В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники учреждения отстранены от работы, обучающиеся отстранены от учебы.
Руководителем учреждения принято решение о введении временных мер.
С 30 ноября по 13 декабря классы лицея переводят на дистанционное обучение.
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