В России вводится новый порядок получения инвалидности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Для установления или подтверждения инвалидности требуется прохождение медико-социальной экспертизы, направление на нее выдается поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

Раньше, если в направлении был указан неполный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. Теперь этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы сами вернут направление в поликлинику с указанием недостающей информации. Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трех рабочих дней, еще 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2021 года, то есть после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.