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В Москве суд оштрафовал тульского академика за фейки о коронавирусе
Фото: absoluttv.ru.

В Москве суд оштрафовал тульского академика за фейки о коронавирусе

Андрей Тюняев выплатит 400 тысяч рублей.

Симоновский суд Москвы оштрафовал блогера Андрея Тюняева за распространение ложной информации о коронавирусе. Как пишет РИА «Новости», мужчина выплатит 400 тысяч рублей.
 

В своем блоге Тюняев утверждал, что в группу риска заболевания COVID-19 входят исключительно лица определенных национальностей, а под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации о коронавирусе.

Напомним, Андрей Тюняев родился в Туле в 1966 году, в 1989-м закончил обучение на кафедре «Ракетные двигатели» Тульского политеха. Был членом экспертного совета Общественной палаты Тульской области. Живёт и работает в Москве. В своём видеоблоге он делился своими соображениями об истории Тулы, называл её «втулкой для прохода на тот свет» и утверждал, что герб города говорит о том, что когда-то оружейная столица была «межпланетным адом».

В академических кругах деятельность Андрея Тюняева считается лженаучной.

 

Сюжет: Коронавирус
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