В Москве суд оштрафовал тульского академика за фейки о коронавирусе

В своем блоге Тюняев утверждал, что в группу риска заболевания COVID-19 входят исключительно лица определенных национальностей, а под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации о коронавирусе.

Напомним, Андрей Тюняев родился в Туле в 1966 году, в 1989-м закончил обучение на кафедре «Ракетные двигатели» Тульского политеха. Был членом экспертного совета Общественной палаты Тульской области. Живёт и работает в Москве. В своём видеоблоге он делился своими соображениями об истории Тулы, называл её «втулкой для прохода на тот свет» и утверждал, что герб города говорит о том, что когда-то оружейная столица была «межпланетным адом».

В академических кругах деятельность Андрея Тюняева считается лженаучной.