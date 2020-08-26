В Москве тульского академика будут судить за фейки о коронавирусе

Фото: absoluttv.ru.

В Московский суд поступило уголовное дело в отношении54-летнего уроженца Тулы Андрея Тюняева – члена Российской академии естественных наук, поэта, журналиста и блогера. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе (ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

В своём видеоблоге Тюняев утверждал, что в группу риска заболевания COVID-19 входят исключительно лица определенных национальностей, а под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Видеоролики Тюняева заинтересовали генпрокуратуру России, по материалам проверки было возбуждено дело. Сам фигурант свою вину отрицает.

Андрей Тюняев родился в Туле в 1966 году, в 1989-м закончил обучение на кафедре «Ракетные двигатели» тульского политеха. Был членом экспертного совета Общественной палаты Тульской области. Живёт и работает в Москве. В своём видеоблоге он делился своими соображениями об истории Тулы, называл её «втулкой для прохода на тот свет» и утверждал, что герб города говорит о том, что когда-то оружейная столица была «межпланетным адом».

В академических кругах деятельность Андрея Тюняева считается лженаучной.