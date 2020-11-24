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Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 150 новых случаев коронавируса

Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 150 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области установлен новый максимум — за минувшие сутки в регионе подтвердились 150 случаев коронавируса. 169 человек выздоровели, трое скончались.

За весь период COVID-19 заразились 15 624 жителя, 13 629 вылечились, 469 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сообщается, что за сутки в России умер 491 пациент с коронавирусом. Это новый антирекорд.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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