Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 150 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области установлен новый максимум — за минувшие сутки в регионе подтвердились 150 случаев коронавируса. 169 человек выздоровели, трое скончались.
За весь период COVID-19 заразились 15 624 жителя, 13 629 вылечились, 469 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
Сообщается, что за сутки в России умер 491 пациент с коронавирусом. Это новый антирекорд.
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