После прокурорской проверки в Заокском построят баню

В поселке Заокский проведена проверка по вопросу отсутствия в поселке общественной бани, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в поселке есть жилые многоквартирные дома, в которых нет центрального горячего водоснабжения. При этом, в нарушение санитарных норм, там нет общественной бани.



Прокурор района отправил в суд исковое заявление с требованием создать на территории поселка баню. Этот иск был полностью удовлетворен судом.



