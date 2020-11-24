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После прокурорской проверки в Заокском построят баню

После прокурорской проверки в Заокском построят баню

Во многих домах поселка отсутствует центральное горячее водоснабжение. На дворе, напоминаем, 2020 год.

В поселке Заокский проведена проверка по вопросу отсутствия в поселке общественной бани, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
В ходе проверки установлено, что в поселке есть жилые многоквартирные дома, в которых нет центрального горячего водоснабжения. При этом, в нарушение санитарных норм, там нет общественной бани.

Прокурор района отправил в суд исковое заявление с требованием создать на территории поселка баню. Этот иск был полностью удовлетворен судом.

 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:39 +3
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