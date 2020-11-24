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«Черная метка» от Роспотребнадзора: кто получит sms и пойдет на карантин

«Черная метка» от Роспотребнадзора: кто получит sms и пойдет на карантин

В Тульской области изменились правила для людей, контактировавших с больным коронавирусом.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Человек, больной коронавирусом, и контактировавшие с ним люди должны быть изолированы. Если вы знаете, что контактировали с больным, то должны начать самостоятельно самоизоляцию. К контактным относятся люди, работающие с заболевшим человеком в одном кабинете или проживающие с ним, — пояснил главный санитарный врач Тульской области.

Больных и лиц, находящихся с ними
в контакте, информирует Роспотребнадзор через электронную почту, мессенджеры и другие каналы связи, в том числе через личный кабинет портала «Доктор71».
Люди, контактировавшие с заболевшим, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта или до его выздоровления.
 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:10 −10
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