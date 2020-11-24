Новомосковский фермер заплатит штраф за антисемитскую публикацию
Мужчина опубликовал антисемитский материал.
В Новомосковске местный житель заплатит штраф за распространение экстремистских материалов.
Заседание по данному административному правонарушению состоялось 20 ноября.
Судом установлено, что мужчина, занимающийся разведением сельскохозяйственных птиц, опубликовал на странице в соцсети антисемитский материал.
Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.
Заседание по данному административному правонарушению состоялось 20 ноября.
Судом установлено, что мужчина, занимающийся разведением сельскохозяйственных птиц, опубликовал на странице в соцсети антисемитский материал.
Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.
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