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Новомосковский фермер заплатит штраф за антисемитскую публикацию

Новомосковский фермер заплатит штраф за антисемитскую публикацию

Мужчина опубликовал антисемитский материал.

В Новомосковске местный житель заплатит штраф за распространение экстремистских материалов.

Заседание по данному административному правонарушению состоялось 20 ноября. 

Судом установлено, что мужчина, занимающийся разведением сельскохозяйственных птиц, опубликовал на странице в соцсети антисемитский материал.

Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:34 0
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