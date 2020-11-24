Новомосковский фермер заплатит штраф за антисемитскую публикацию

В Новомосковске местный житель заплатит штраф за распространение экстремистских материалов.



Заседание по данному административному правонарушению состоялось 20 ноября.



Судом установлено, что мужчина, занимающийся разведением сельскохозяйственных птиц, опубликовал на странице в соцсети антисемитский материал.



Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.