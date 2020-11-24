Единый санитарный час: тульские ТРЦ раз в день будут проводить тотальную дезинфекцию

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Мы не достигли показателей весны по количеству тяжелых форм [пневмонии]. Нам удается без сбоев оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. При этом количество тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, растет. Поэтому чем меньше мы будем контактировать, тем лучше. Если мы чем-то и жертвуем, то сферой развлечения. Наибольшую опасность covid-19 представляет для тех, кто имеет хронические заболевания.

Новое правило для ТРЦ — помимо плановой дезинфекции теперь будет единый санитарный час (с 15.00 до 16.00). Одномоментная дезинфекция должна проводиться в отсутствие посетителей.

Постановление об этом главный санитарный врач Тульской области подписал накануне. Согласно документу, нововведения вступают в силу с 26 ноября 2020 года и продлятся до 15 января 2021 года.