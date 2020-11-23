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В Тульской области разыскивают 200 приехавших и не сдавших анализы на ковид
Фото pixabay.com

В Тульской области разыскивают 200 приехавших и не сдавших анализы на ковид

Об этом рассказал глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на оперативном совещании у губернатора.

На прошедшей неделе среди лиц, вернувшихся с отдыха с российских курортов, зарегистрирован всего один случай, всего их 32 с момента начала учета.
 
Проводится контроль за обследованием на новую коронавирусную инфекцию пребывающих на территорию страны из-за границы. Всего с 1 августа в область прибыло 15 609 человек, за последнюю неделю вернулось 403 человека. Лабораторно обследовано 14 938 человек.
 
За прошедшую неделю добровольно, сознательно из них представили сведения о лабораторном обследовании на ковид 97 человек. Остальных ищут совместно с УМВД.
 
– По работе с УМВД — поиск людей, которые нарушают требования оперативного штаба и предупреждения правительства — даёт ли это результат? — спросил губернатор у руководителя регионального УМВД Сергея Галкина.
 
– Да. В настоящее время осталось найти чуть больше 200 человек, а начинали мы с цифры 1010. Но мы не можем установить, где находятся эти 200 человек, — их нет по тем адресам, которые у них указаны. В целом работа активно продолжается.
 
Сюжет: Коронавирус
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