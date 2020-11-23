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Отмывание денег и покушение на сбыт наркотиков: туляк лишится свободы на 10 лет и 4 месяца

Отмывание денег и покушение на сбыт наркотиков: туляк лишится свободы на 10 лет и 4 месяца

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

В Туле ранее судимый 28-летний мужчина признан виновным в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемый, осужденный в 20-летнем возрасте за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, в составе организованной преступной группы занимался незаконным сбытом наркотиков, как в Интернете, так и в реальном мире, оставляя так называемые «закладки».

Деятельность обвиняемого и его подельника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства, была прервана благодаря оперативной работе правоохранительных органов.

Кроме этого, он занимался легализацией денег, полученных незаконным путем: мужчина конвертировал в рубли электронные денежные средства, полученные за продажу наркотиков.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +3
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