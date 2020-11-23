В Туле на ремонт велотрека могут потратить 240 миллионов рублей
Реконструкция объекта начнется в следующем году.
В 2021 году начнется ремонт старейшего в нашей стране велотрека на Центральном стадионе Тулы.
Предельная сумма субсидий на реконструкцию составляет 240 миллионов рублей. Об этом стало известно из постановления «О предоставлении субсидии Центру спортивной подготовки сборных команд Тульской области», которое 20 ноября подписал первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин.
Закончить реконструкцию велотрека планируется в декабре 2022 года.
Напомним, в следующем году в Туле будут завершены работы по строительству Центра единоборств «Тула Арена», крытого футбольного манежа в поселке Косая Гора. По программе «Газпром – детям» в следующем году будет обустроено 25 многофункциональных площадок, а также начнется строительство ФОКа с легкоатлетическим манежем на 2500 мест. Кроме того, планируется строительство ФОКа в Ясногорске.
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