Деньги в трубу: как в поселке Сестрики реализуют «Народный бюджет»

«Вместо того чтобы работать, стоят и затылки чешут…»

Осенью в поселке Сестрики Белевского района должны были отремонтировать водопровод. Аукцион по выбору подрядчика провели еще в июле — контракт на 1,7 миллиона рублей получила местный индивидуальный предприниматель Ольга Забелина. Согласно техническому заданию, заменить 1 км водопровода подрядчик обязался за 60 дней после заключения контракта — в середине сентября. Но на деле работы начались лишь в октябре.

– Мы участвовали в программе «Народный бюджет – 2020» и оказались в числе победителей, — рассказывает Ирина Валерьевна, жительница поселка. — Летом, на встрече с жителями, подрядчик рассказывала, как быстро и хорошо она управится с работами, но затруднилась показать смету и назвать ориентировочные сроки завершения ремонта. После этого она пропала, а в начале октября приехали «молодчики Забелиной» на экскаваторе и без предупреждения раскопали траншеи, тут же устроив прорыв. С тех пор и начались наши мучения.

Теперь вода в поселке либо еле течет, либо отсутствует совсем. Рабочие заявляют, что роют траншеи наугад и постоянно натыкаются на старый водопровод. И вообще, какой с них может быть спрос, если они обычные разнорабочие, а не инженеры?

0 Вместо того чтобы работать, они стоят и затылки чешут, — продолжает Ирина Валерьевна. — Приходят сюда на час-другой, покурят, натворят делов и убегают. А недавно мы узнали, что ремонтом занимаются вольнонаемные заключенные из местного исправительного центра. Они не понимают, что делать. Начальства мы здесь не видим, контролировать их некому, так что они всё выполняют методом проб и ошибок. Твердят, что работают вслепую, но, извините, тут не Тула и даже не Белев — 46 домов в поселке. За два месяца можно и до Австралии докопаться, даже вслепую. Было бы желание.

«Карта старого водопровода» и беспроблемные Бобрики

На месте криво разрытой траншеи мне удается застать одного из «молодчиков Забелиной». Мужчина с удовольствием вдыхает никотин и с тоской смотрит на полиэтиленовую трубу водопровода. На просьбу рассказать о трудностях ремонтных работ он реагирует своеобразно: для начала грозится дать по голове трубой за вопросы, потом, остыв, жалуется:

– Вам бабки тут наговорят много, но на то они и бабки, чтобы языками чесать. Им надо, чтобы сразу все блага жизни им подавали, а то, что мы тут в дерьме возимся, никому неинтересно. Не знаю, кто ремонтировал водопровод в прошлый раз, но я бы ему по рогам настучал — труба идет не прямо, а извивается, как змея, падла такая. Вот мы и тычемся тут, как слепые щенки, понимаешь, братишка?

Во время этого краткого, но сильного монолога к мужчине присоединяется «коллега», притащивший нехитрый «тормозок»: колбаса, хлеб и кефир. Перебивая друг друга, они ругают местных, которые не предоставили им «карту старого водопровода», показывают фото ветхих труб, вспоминают, как работали на Забелину на другом объекте:

– Мы в Бобриках недавно меняли трубы, и там такого «блудняка» не было. Жители не жаловались ни в какие СМИ. Спокойно ждали, пока мы разберемся, что к чему. Строго говоря, работы почти закончились: осталось кинуть пару колодцев и метров сто прорыть. Так что нет смысла суетиться людям, пусть как-нибудь дотерпят.

«Объект сдадим на этой неделе…»

В поселке в скорое завершение работ верить отказываются и закупают питьевую воду в Белеве, а техническую набирают в водонапорной башне.

– За этими деятелями всё равно придется всё переделывать, — уверены местные жители. — Они пару дней назад без опрессовки сразу воду пустили по только что проложенной трубе, в результате из кранов полились нечистоты, песок и грязь. Да и сами трубы они кидают прямо в воду, даже не осушая траншей, и не закапывают на положенную глубину. Сейчас морозы ударят, и трубы эти померзнут, лопнут наверняка...

А вот прораб объекта Александр Изотов уверен и в качестве ремонта, и в его близком финале. Правда, мысли свои Александр излагает весьма сбивчиво и противореча сам себе:

– На объект мы пришли поздно, ну вот так получилось... В поселке сложная водопроводная система, это всё затрудняет. При этом хочу отметить, что у жителей нет никаких бед с водой — она исправно подается. Более того, в поселке выполнено 90% работ и уже на этой неделе мы сдадим объект. Что касается опасений жителей, что трубы замерзнут до того, как их закопают, могу сказать, что идет опрессовка и воды в них нет.

Как так: вода жителям поступает, но в трубах ее нет?

ИП на все руки

Данную ситуацию прокомментировала и. о. главы администрации Белевского района Наталья Егорова:

– Перебои с водоснабжением были связаны с тем, что в населенном пункте нет схемы водоснабжения. Укладка нового водопровода ведется практически «вслепую». Вода у населения есть. Мы не привлекали к этому вопросу прокуратуру, но за нарушение сроков выполнения работ с подрядчиком ведется претензионная работа — выставлена претензия на оплату пени.

Отметим, что основным видом деятельности Ольги Забелиной, выигравшей тендер на ремонт водопровода в поселке Сестрики, является розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах. При этом она является победителем самых разнообразных контрактов в Белеве: выполнение работ по установке пешеходных ограждений, выполнение работ по спилу деревьев, поставка песко-соляной смеси, выполнение работ по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и, конечно, ремонт или замена водопровода.

– У нее есть разрешение на вид деятельности, связанный с ремонтом водопроводных сетей, — рассказали нам в белевской администрации. — С этой стороны не подкопаться, но вот в том, что касается качества выполняемых работ, к ней накопилось множество вопросов и претензий. Нельзя не отметить, что нанятые ею рабочие часто «отличаются» непрофессионализмом и халатным отношением к работе.

Myslo будет следить за этой историей.