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Белевские чиновники оформили «фейковый» снос: 15 лет домом незаконно владеют частные лица

Белевские чиновники оформили «фейковый» снос: 15 лет домом незаконно владеют частные лица

По бумагам строения нет. А по факту — с 2005 года в нем живет сестра сотрудницы районной администрации.

По бумагам дом снесен

В 2018 году предприниматель Андрей Ковсман купил в Белеве продуктовый магазин, примыкающий к дому № 14 по улице Гражданской. Пожарный и технический выходы магазина ведут во двор соседей. И те оказались бизнесмену не рады: заколотили выходы досками, повесили снаружи замки.
 
- Я предложил решить проблему с помощью сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком — прим. редакции), — вспоминает Андрей. — Неоднократно пытался договориться с ними, но Потекаевы и слушать ничего не хотели. Только говорили, что никого не собираются пускать на свою землю. Мне показалась странной такая реакция и этот акцент на «свою землю». Изучил кадастровую карту и оказался удивлен: оказывается, этого дома не существует уже 15 лет!
 
Постановление № 694 о переводе строения из жилого помещения в нежилое, и исключении из реестра жилого фонда, было подписано 24 ноября 2005 года. Многоквартирный дом площадью 118 кв. м. и земельным участком на 815 кв. м. был расселен довольно быстро — его жильцы получили квартиры в новеньком доме на улице Пролетарской.
 
- Из документов следует, что мои соседи тоже получили жилплощадь, но по какой-то причине остались здесь, — недоумевает предприниматель. — Они вставили пластиковые окна, разбили прелестные клумбы, выращивают овощи, держат домашнюю птицу и не платят за это ни налоги, ни аренду. Мало того, что «ветхий» дом оказался совершенно не ветхим, так еще и городская администрация в 2005 году «забыла» передать в Тулэнерго сведения о признании помещения нежилым. И поэтому соседи вольготно пользуются электричеством. Я же из-за них не могу принимать товар нормально — приходится на протяжении двух лет разгружать товар через окно. А после того, как я попросил проверить законность проживания соседей на данном земельном участке, ко мне чуть не каждый день начали приходить с проверками: от Роспотребнадзора до прокуратуры…
 
 

Сестринская помощь?

Причина пристального интереса к магазину предпринимателя Ковсмана легко объяснима: сестра его соседки – сотрудница местной администрации, а точнее – инспектор сектора экономического развития администрации Белевского района Людмила Страхатова. Личность, широко известная в узких белевских кругах.
 
Глава Белёва Владимир Корыстов:
 
Владимир Корыстов

Владимир Корыстов

Первое, что бы я сделал, если бы был сити-менеджером, постарался убрать Страхатову с занимаемой должности. Это раковая опухоль на теле нашей администрации. Людмила Вячеславовна очень хотела попасть на работу именно в сектор экономического развития Белевского района. Чтобы курировать вопросы взаимодействия администрации с предпринимателями. Получив желаемое, она начала практиковать схему: наезд — откат — отъезд.
Поясняю: она отправляет письма в Роспотребнадзор, полицию, прокуратуру, в которых просит проверить работу того или иного бизнесмена. Нескончаемый поток писем. И, соответственно, проверок. Бизнесмен устает от этого и идет к Страхатовой — «решать вопросы». Мы обращали внимание правоохранительных органов на деятельность Страхатовой, но все впустую: «закошмаренные» предприниматели боятся давать показания против нее…
 
Именно «благодаря» Людмиле Вячеславовне, считает наш источник в белевской администрации, в свое время был признан ветхим прекрасно сохранившийся дом:
 
- Добротную постройку признают нежилой, интересно, почему? А дело в том, что в данном доме жила мама Страхатовой и ее сестры — Нины Потекаевой. В начале 2000-х в нашем городе построили несколько новеньких домов. Страхатова через знакомого «устроила» маму дворником в отдел ЖКХ и та через полгода работы получила служебную квартирку. После этого, сестра Страхатовой фиктивно разводится с мужем и тот оказывается единственным хозяином квартиры в доме № 14 на улице Гражданской. Который чуть позже признают ветхим, спишут с баланса и распорядятся снести…
 
Однако волшебным образом распоряжение администрации никто не исполнил.
 
По бумагам дома не существует, а по факту — уже 15 лет им незаконно владеют частные лица.
 
 

Отменила все встречи

Myslo пытался связаться с другой стороной конфликта: гражданка Потекаева по телефону заявила, что «как раз оформляет бумаги на дом». После чего отключила мобильный. А ее сестра из администрации попросту отказалась беседовать с журналистом Myslo.
 
- Она и на нас наслала гору проверок, а мы еще даже не открылись, — рассказывают мне две молодые предпринимательницы, которых мы встретили у здания Белевской администрации. — Пишет и пишет в Роспотребнадзор, мол, точка не соответствует нормам и стандартам. А у нас открытие только на ноябрь запланировано! Странная ситуация. Недавно она позвонила и попросила «прийти с бумажками». Сейчас вот идем узнавать, что именно она хотела…
 
Дойти до госпожи Страхатовой у девушек не получилось — Людмила Вячеславовна, отказав мне в аудиенции, неожиданно отменила вообще все запланированные встречи. И начала звонить редактору Myslo с требованием «унять настырного журналиста».  
 
 

Шуруповерт в колеса бизнеса

А нет ли в действиях гражданки Потекаевой уголовного преступления? А именно самоуправства? Полиция провела проверку, но не нашла в действиях Потекаевой признаков статьи 330 УК РФ «Самоуправство». В глазах правоохранителей Нина Потекаева оказалась чиста, несмотря на то, что честно и откровенно заявила, что использует «снесенный» дом и земельный участок, как частную собственность:
 
- Статья 330 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за самоуправство, то есть, самовольное совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. В действиях гражданки Потекаевой отсутствуют признаки состава преступления…
 
А в день моего визита в Белев полиция в который раз нагрянула к предпринимателю Андрею Ковсману: Потекаева заявила, что тот украл ее шуруповерт.
 
- Она думает, что сломает меня, если будет пихать палки в колеса, но мне бояться нечего, — говорит Андрей. — На магазине и доме установлены камеры, которые фиксируют все, что происходит. Так что ее глупое обвинение — просто трата полицейских человеко-часов. Надеюсь, что спустя 15 лет администрация исполнит свои же предписания, и мне будет позволено спокойно заниматься торговлей, не отвлекаясь на почувствовавших себя царьками соседей…
 
 

Освободить до 7 декабря

И.о. главы администрации Белевского района Наталья Егорова:

Наталья Егорова

Фактов, подтверждающих то, что Страхатова берет деньги с предпринимателей, у меня нет. Жалоб на работу Людмилы Вячеславовны тоже не поступало. Как к сотруднику у меня нет к ней претензий. После жалобы от Ковсмана мы начали действовать: установили факт незаконного использования земельного участка. Нарушители должны освободить участок до 7 декабря. Почему решение о сносе никто не исполнил, на каком основании вообще дом был признан ветхим, я сказать не могу. Снова перевести дом из нежилого в жилой — дорогое удовольствие для городского бюджета. Точно так же дорого обойдется и снос строения. Поэтому, вероятнее всего, дом просто заколотят. Если занимающие его граждане не освободят нежилое помещение и земельный участок в указанный срок добровольно, то будем выселять их с полицией…
 

Myslo будет следить за этой историей.

 

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Автор: Артем Жильцов
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