Самые зараженные районы Тульской области: карта на 23 ноября

За неделю в Тульской области подтвердились 1006 случаев заболевания коронавирусом у жителей всех районов и городских округов.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заболевания. Полная статистика — на картинке:

Наибольший прирост числа заболевших ковидом зафиксирован в Туле (+429 случаев), Новомосковском (+102), Щекинском (+67), Ефремовском (+64) и Узловском (+55) районах.

Отметим, что детализацию по населенным пунктам правительство Тульской области больше не будет публиковать.