Самые зараженные районы Тульской области: карта на 23 ноября
Публикуем актуальные данные.
За неделю в Тульской области подтвердились 1006 случаев заболевания коронавирусом у жителей всех районов и городских округов.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заболевания. Полная статистика — на картинке:
Наибольший прирост числа заболевших ковидом зафиксирован в Туле (+429 случаев), Новомосковском (+102), Щекинском (+67), Ефремовском (+64) и Узловском (+55) районах.
Отметим, что детализацию по населенным пунктам правительство Тульской области больше не будет публиковать.
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