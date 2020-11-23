Актриса Марина Александрова просит спасти дом Ливенцевых в Туле

Фото - инстаграм Марины Александровой.

«Памятник архитектуры федерального значения, но… В 1937 году этот особняк был отдан детям, в нем до сих пор располагается Дом детского творчества с более чем 90 разных секций: театральная, шахматная, танцевальная и даже есть свой планетарий. Но ремонт фасада не делали с позапрошлого века, даже не с прошлого. Власти города Тулы не спешат реставрировать архитектурный памятник федерального значения, к тому же в архитектурный ансамбль входят ворота, в которые въезжала сама Екатерина Великая, совершая путешествие по России.



Хочется призвать власти города Тулы, меценатов (где вы, Рябушинские, Мамонтовы, Третьяковы?), возможно, Тульский оружейный завод, ТУЛАЧЕРМЕТ-Сталь… постарайтесь решить этот вопрос для сохранения своей истории и вклада в будущее поколение! Вы решите двойную задачу, сохраните историю и детям поможете! Я очень хочу верить, что я войду в Екатерининские ворота и увижу отреставрированный фасад дома Ливенцевых. Ведь отсрочка реставрации грозит полным разрушением», – пишет Марина.

Напомним, в Туле проходят съемки детективного фильма «Я иду искать» с Мариной Александровой в главной роли. Эксклюзивное интервью с актрисой – здесь.