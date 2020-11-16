Актриса Марина Александрова: о детстве в Туле, родительской любви, коронавирусе и Харли Квинн

В оружейной столице проходят съемки детективного фильма «Я иду искать» с Мариной Александровой в главной роли. Эксклюзивное интервью с актрисой – на Myslo.

Марина Александрова — востребованная актриса. У нее на счету десятки ролей. Известность ей принесли съемки в фильмах «Северное сияние» и «Азазель», закрепить успех актрисе позволила роль обаятельной и красивой принцессы Марии Гессен Дармштадтской в сериале «Бедная Настя». На этом знакомство с царскими образами для Марины не закончилось. В 2014 году артистка примерила на себя образ императрицы Екатерины II в одноименном сериале. Эта картина стала настолько успешной, что было решено продлить ее на три сезона.

Оглушительный успех ждал детективный сериал про майора Черкасова, где Марина сыграла оперативницу Софью Тимофееву. И вот - новый детективный проект.

Мы пообщались с Мариной в перерывах между съемками фильма «Я иду искать». Кинокартину будут снимать в Туле на протяжении недели. Одной из локаций стало подвальное помещение на ул. Тимирязева, 87.

— Марина, расскажите, что Вас связывает с Тулой?

- Мои дедушки служили в тульском артиллерийском училище. Я проводила в Туле все каникулы, даже жила какое-то время здесь, ходила в садик. Жила у бабушки с дедушкой на улице Пузакова, ходила гулять в Комсомольский парк. У меня здесь остались родственники: моя бабушка и тети. Так что так или иначе я бываю в Туле. Хотя и не так часто, как раньше.

Мне в детстве здесь было очень хорошо! Дедушка был начальником военного охотничьего общества, его знало пол-Тулы. Так что я передаю всем привет как внучка Анатолия Николаевича Кононова! Надеюсь, он бы мной гордился.

— Планируете погулять по Туле? Или нет времени сейчас?

- Пока не успеваю. Сейчас только съемки и гостиница: мы начинаем снимать достаточно рано, около 6 утра. Приходится вечером пораньше ложиться спать. Но я некоторые изменения успела заметить. Смотрю, набережную у вас сделали, наконец-то во что-то преобразится недостроенный кукольный театр, а не стоит незаконченной стройкой.

— Фильм «Я иду искать» — детектив. Чем вас заинтересовал сценарий?

- Это страшная семейная драма, которая, на мой взгляд, к несчастью, может произойти в любой семье. Очень важная история для молодежи. Классно было бы, если они посмотрят этот фильм. Хочется, чтобы этот месседж дошел до них.

— Расскажите о своей героине Елене. Чем интересен этот персонаж? Есть ли у Вас с ней общие черты?

- Во-первых, у нас одна внешность. А схожие черты? Всегда есть какие-то вещи, которые ты привносишь в образ героя. На самом деле, это сложный вопрос.



Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко. Фото: https://www.instagram.com/mar_alexandrova.

— Продюсер Федор Попов нам в интервью сказал, что фильм пронизан идеей отношений между родителями и детьми. Вы сама мама. Это как-то помогает лучше понять героиню?

- Вижу всегда, когда артистка играет маму, но не имеет при этом детей. Это невозможно сыграть. Это какая-то вещь, которая есть в жестах, глазах, в понимании того, насколько это сложная роль и одновременно прекрасная.

Мысль проекта для меня - то, что иногда мы живем и совершенно не знаем своих детей, пытаемся вложить в них большое количество возможностей, денег, отправляем их изучать языки, на занятия спортом, но совершенно забываем просто говорить с ними. Не успеваем в силу своего жизненного ритма. Самое страшное, что из-за этого происходят трагедии. Мы не знаем об их проблемах, чувствах, не знаем, кто они.

Это очень важная проблема сегодняшнего времени. Не только России, но и всего мира. Ритм жизни стал настолько быстрый, появилось множество возможностей, мы пытаемся всё ухватить и, как нам кажется, всё дать своим детям. Но им не хватает простого внимания.

— А Вы успеваете общаться со своими детьми? (У Марины восьмилетний сын Андрей и пятилетняя дочь Екатерина, — прим. авт.).

- Я стараюсь. Зная эту проблему, держу ее в голове и пытаюсь найти эти ключики к своим детям. Я с ними постоянно на связи, когда уезжаю на съемки. Сейчас они с мужем и моими родителями. Детям нужны объятия, игры, книжки. Я абсолютно уверена, если ты читаешь, то твой ребенок тоже будет читать. Стараюсь во всем быть примером для них.

— Как изменилась жизнь артистов с приходом пандемии?

- Самое сложное — не падать духом и верить, что это когда-то закончится. Нас всех страшит неизвестность — артистов, рестораторов, бухгалтеров. Кого угодно. Наверно, только государственные деятели не боятся, у них всё стабильно.

Это жуткое время, серьезное испытание для частного бизнеса, особенно для малого. Но если думаешь, что в этот момент могла бы начаться третья мировая война, всё встает на места. Понимаешь в этот момент: «Так тоже неплохо, самое главное, не хуже». А дальше будет лучше.



Фото: https://www.instagram.com/mar_alexandrova.

— Может, читали, пост Валерия Меладзе в Инстаграме, где он призвал артистов не сниматься в новогодних передачах в знак протеста, что до середины января ограничили число зрителей на концертах и спектаклях. В то время, как в метро ежедневно ездят толпы людей. Как относитесь к этому?

- Считаю, что в Москве не закрывают полностью театры, чтобы просто не давать им дотации. Если они закроют их, государство должно будет нести ответственность за них и за артистов. Вместо этого делают мини-лазейку — наполняемость зала 25%. Но на это невозможно оплатить даже аренду или выплатить зарплату артистам и билетерам. Актеры получают в театре по 20 тысяч рублей. Их и этого лишают, а в первую очередь, их лишают профессии.

Я не за какие-то лазейки. Либо берите на себя всю ответственность, либо дайте людям самим решать.

— В интервью Ивану Урганту Вы рассказали, что переболели коронавирусом. Как преодолели эту болезнь?

- Достаточно легко перенесла ее, была в изоляции две недели. Всё началось с того, что я почувствовала головные боли, хотя этим никогда не страдаю. Я достаточно счастливый человек — лишена головных болей. И тут я почувствовала это впервые в жизни, а еще ломоту в мышцах. Хочу всех объяснить: начало этого заболевания — не такое сильное, кажется, что это легкое ОРВИ, грипп. Но оно волнообразное. Сначала дает о себе знать, потом прячется, и тебе кажется, что становится легче. Многие упускают этот момент и не сдают анализ.



Фото: https://www.instagram.com/mar_alexandrova.

— Марина, есть ли у Вас роль, которая полюбилась больше всего?

- Нет, сложно выделить одну. В каждой роли есть вложенная частичка души.

— А роль мечты? Кого бы хотели сыграть — злодейку или положительный персонаж?

- С удовольствием сыграла бы какую-то сумасшедшую, по-хорошему чокнутую.

— Первой в голову пришла Харли Квинн (злодейка из вселенной комиксов DC). О таком персонаже речь?

- Кстати, она классная сумасшедшая. Мне кажется, с удовольствием такую бы сыграла!

— Вы прекрасно выглядите. Откройте секрет, как держите себя в тонусе?

- Меньше есть, больше спать и быть в хорошем настроении. Окружайте себя позитивом и настраивайте окружающих на позитивный лад. Не можешь изменить мир, меняйся сам.

из досье myslo

Марина Андреевна Александрова (настоящая фамилия Пупенина).

Родилась 29 августа 1982 года в семье советского офицера в Венгрии (город Кишкунмайша).

В 1986 году семья переехала на Байкал, потом в Тулу, затем осела в Ленинграде.

Окончила театральное училище им. Щукина. С 2006 по 2011 год была актрисой театра «Современник».

Замужем за режиссером Андреем Болтенко. Двое детей — восьмилетний сын и пятилетняя дочь.

Избранная фильмография: «Северное сияние», «Азазель», «Таяние снегов», «Последний бронепоезд», «Стритрейсеры», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Псих».