Умные квартиры от 2 млн рублей!

Только до 30 ноября в СМАРТ-квартале «Пряничная Слобода» действуют стартовые цены на квартиры — от 2 млн рублей!

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Менеджеры расскажут вам обо всех прогрессивных стандартах качества СМАРТ 2.0, которые застройщик «КАПИТАЛ Строитель Жилья!» использует при возведении уникального для Тулы СМАРТ-квартала «Пряничная Слобода».

Подробная презентация проекта на сайте пряничнаяслобода.рф