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Умные квартиры от 2 млн рублей!
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Умные квартиры от 2 млн рублей!

Только до 30 ноября в СМАРТ-квартале «Пряничная Слобода» действуют стартовые цены на квартиры — от 2 млн рублей!

Звоните в отдел продаж по телефону (4872) 71-00-01 и приезжайте на встречу со специалистом по улучшению качества жизни.

Менеджеры расскажут вам обо всех прогрессивных стандартах качества СМАРТ 2.0, которые застройщик «КАПИТАЛ Строитель Жилья!» использует при возведении уникального для Тулы СМАРТ-квартала «Пряничная Слобода».

Подробная презентация проекта на сайте пряничнаяслобода.рф

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:22 −1
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