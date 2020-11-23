Туляк Иван Онищенко стал победителем первенства Европы по боксу среди юниоров

Фото vk.com/boxing_tula.

Представитель Тульской области Иван Онищенко стал победителем первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. 22 ноября в финальном бою в супертяжелой весовой категории свыше 91 килограмма наш спортсмен доказал, что сильнее Василия Ткачука из Украины.





Всего в ходе турнира Иван Онищенко провел три боя: в четвертьфинале победил Якуба Домурада из Польши, а в полуфинале — Йосипа Корича из Хорватии.





Иван Онищенко тренируется в щекинском спортивном клубе «Витязь» под руководством Василия Стеблицова, Виталия Фархутдинова и Сергея Баранова.



Поздравляем Ивана и его тренеров!



В сообществе «Тульский бокс» благодарят за поддержку губернатора Тульской области Алексея Дюмина, гендиректора ОХК «Щекиноазот» Бориса Сокола, президента ООО УК «ПМХ» Евгения Зубицкого.