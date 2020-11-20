новости
новости
Регистрация
Тулячек приглашают на лекцию по грудному вскармливанию

Тулячек приглашают на лекцию по грудному вскармливанию

Ближайшая встреча с консультантами пройдёт 27 ноября в женской консультации на Косой Горе.

Это мероприятие – часть масштабного проекта тульского общественного движения поддержки семьи «МамКомпания». По статистике, в тульских роддомах кормят грудью 96% женщин, но сохраняют грудное вскармливание минимально необходимый для здоровья малыша шестимесячный период только 42% тулячек.

Этой осенью активисты запустили проект «Грудное вскармливание — успешное начало». Он поможет женщинам преодолеть все страхи, связанные с этим процессом, а также сделать его полноценным, долгим и комфортным. Также одна из главных задач – подготовить новых консультантов по грудному вскармливанию, ведь сейчас в Тульской области на одного консультанта приходится более 1000 детей в возрасте до года.

Очередная лекция по грудному вскармливанию пройдёт в пятницу, 27 ноября, в 9.30 в женской консультации на Косой Горе (ул. Максима Горького, д. 26). Лекции проходят в очном формате. Вход свободный, без предварительной записи. Обязательно наличие сменной обуви и маски.

Тульские мамы могут проконсультироваться со специалистом по грудному вскармливанию по телефону: +7(950)900-55-55, с 9.00 до 21.00.

Завершится проект празднованием недели грудного вскармливания в августе 2021 года, большой фотосессией кормящих мам и изданием тематического календаря.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
грудное вскармливаниелекция для мамМамКомпания
Место
ТулаКосая Гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области с применением бережливых технологий делают опоры освещения
В Тульской области с применением бережливых технологий делают опоры освещения
Началось голосование в конкурсе «Вкусы России»: выбираем самые вкусные тульские бренды
Началось голосование в конкурсе «Вкусы России»: выбираем самые вкусные тульские бренды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.