Тулячек приглашают на лекцию по грудному вскармливанию

Ближайшая встреча с консультантами пройдёт 27 ноября в женской консультации на Косой Горе.

Это мероприятие – часть масштабного проекта тульского общественного движения поддержки семьи «МамКомпания». По статистике, в тульских роддомах кормят грудью 96% женщин, но сохраняют грудное вскармливание минимально необходимый для здоровья малыша шестимесячный период только 42% тулячек.

Этой осенью активисты запустили проект «Грудное вскармливание — успешное начало». Он поможет женщинам преодолеть все страхи, связанные с этим процессом, а также сделать его полноценным, долгим и комфортным. Также одна из главных задач – подготовить новых консультантов по грудному вскармливанию, ведь сейчас в Тульской области на одного консультанта приходится более 1000 детей в возрасте до года.

Очередная лекция по грудному вскармливанию пройдёт в пятницу, 27 ноября, в 9.30 в женской консультации на Косой Горе (ул. Максима Горького, д. 26). Лекции проходят в очном формате. Вход свободный, без предварительной записи. Обязательно наличие сменной обуви и маски.

Тульские мамы могут проконсультироваться со специалистом по грудному вскармливанию по телефону: +7(950)900-55-55, с 9.00 до 21.00.

Завершится проект празднованием недели грудного вскармливания в августе 2021 года, большой фотосессией кормящих мам и изданием тематического календаря.