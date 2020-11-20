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В Тульской области с применением бережливых технологий делают опоры освещения
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области с применением бережливых технологий делают опоры освещения

В рамках первого этапа нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» удалось существенно повысить эффективность работы предприятия.

Директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин с рабочим визитом посетил современное предприятие по выпуску металлоконструкций широкого спектра назначения ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ».

На заводе изготавливают опоры для наружного освещения, опоры ЛЭП, антенны сотовой связи, рекламные и информационные конструкции, конструкции молниезащиты. Первые опоры освещения, изготовленные на предприятии, установлены возле Тульского академического театра драмы, на площади Ленина, в Комсомольском и Платоновском парках. Готовая продукция поставляется во все регионы страны.

В 2020 году при участии Фонда на предприятии завершен первый этап национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На заводе был оптимизирован процесс изготовления граненых опор освещения.

По словам директора ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» Александра Верясова, благодаря бережливым технологиям на предприятии удалось в короткий срок заметно повысить производительность труда:

«Проведена модернизация линии производства, мы добавили поток движения опор освещения без участия крана, установили новые сварочные стапеля, изменили накопители для линии автоматической сварки. Это позволило увеличить выработку в среднем на 20%».

Полученный опыт планируется распространить на все остальное производство: изготовление навесного оборудования под мачты (короны), складские и логистические процессы, трубные опоры, закладные детали фундаментов и консолей, а также поток изготовления кронштейнов.

«ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» – одно из более чем 30 предприятий региона, которое благодаря бережливым технологиям повысило производительность труда.

«В этом году востребованы такие меры поддержки, как льготные займы, под 1%. По заявкам на них Тульская область занимает второе место в России. В 2021 году ожидается большая трансформация: добавятся налоговые льготы, цифровизация, которая позволит предприятиям тестировать бережливые технологии в облачных сервисах, а потом переносить их на площадки», – рассказал Дмитрий Пронин.

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