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Кондуки благоустроят за 28 миллионов рублей

Кондуки благоустроят за 28 миллионов рублей

Деньги выделены из регионального бюджета.

18 ноября на портале правовой информации появилось постановление о распределении трансфертов направленных на социально-экономическое развитие Тульской области в 2020 году.

Из постановления, подписанного председателем регионального правительства Валерием Шериным, стало известно, что на благоустройство территории в районе деревни Кондуки выделено 28 миллионов рублей.

Напомним, 11 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы».

Согласно данному постановлению, плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения составит не менее 1% от прожиточного минимума, регионального — 0,5%, а местного — не менее 0,25%.

В Тульской области особо охраняемой природной территорией местного значения являются Романцевские горы, более известные как Кондуки, и расположенные в Узловском районе. Общая площадь охраняемой территории равна 1289,2 га.
 
Прожиточный минимум в Тульской области сегодня составляет 10 709 рублей. Таким образом, за возможность полюбоваться красотами Романцевских гор гости региона должны будут заплатить 27 рублей.
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:42 −4
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