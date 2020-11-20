Кондуки благоустроят за 28 миллионов рублей
Деньги выделены из регионального бюджета.
18 ноября на портале правовой информации появилось постановление о распределении трансфертов направленных на социально-экономическое развитие Тульской области в 2020 году.
Из постановления, подписанного председателем регионального правительства Валерием Шериным, стало известно, что на благоустройство территории в районе деревни Кондуки выделено 28 миллионов рублей.
Напомним, 11 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы».
Согласно данному постановлению, плата за посещение особо охраняемой природной территории федерального значения составит не менее 1% от прожиточного минимума, регионального — 0,5%, а местного — не менее 0,25%.