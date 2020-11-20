Обновленные госуслуги: как уплатить имущественный налог без комиссии, не выходя из дома?

Фото: МТС Банк.

1 декабря 2020 года — срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. То есть до первого дня зимы физическим лицам необходимо уплатить налоги с объектов, которые находятся в собственности: квартира, комната или другая жилая/нежилая недвижимость, машина, дача, земельный участок, гараж и так далее. В противном случае будут начисляться пени.

Имущественный налог можно разделить на три основных вида:

транспортный налог физических лиц;

земельный налог с физических лиц;

налог на имущество с физических лиц.

Традиционно налоговая о начислениях информирует по почте и единое уведомление на уплату. Вот и корреспондент Myslo получил такое уведомление.

Возможность оплаты коммунальных платежей, штрафов ГИБДД и ФССП и других муниципальных и государственных начислений на портале Госуслуги Тульской области в мае 2020 года внедрили МТС Банк и Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

В личном кабинете регионального сайта gosuslugi71.ru в разделе «Оплата» физические лица могут не только уплачивать государственные пошлины за оформление водительских прав, паспорта, начисления за ЖКХ, штрафы ГИБДД и ФССП, но и дистанционно оформлять различные справки, в том числе подтверждение документов об образовании и квалификации, подавать запросы на внесение изменений в свидетельства в ЗАГС и многое другое.

Кстати, для юридических лиц на портале Госуслуги области также реализован сервис, который позволяет в режиме «одного окна» дистанционно подавать заявку на предоставление различных разрешений и лицензий (на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прохождение и переоформление государственной аккредитации по основным образовательным программам, выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и другие), а также уплатить госпошлины за предоставленные услуги корпоративной банковской картой.



Фото: МТС Банк

Итак, что же нужно сделать, чтобы онлайн и без комиссии оплатить «письмо счастья» на обновленном тульском портале электронных услуг? Давайте разбираться.

Шаг 1: Найти начисление по налогам

Зайдите на региональный портал по адресу: gosuslugi71.ru;

сверху в основном меню найти кнопку «Оплата» и нажать;

ввести свой логин и пароль (напоминаем, логопас такой же, как на федеральном сайте «Госуслуги»).

После успешной авторизации вы попадете в свой личный кабинет платежного сервиса на региональном портале.

В личном кабинете – четыре раздела: «Платежи», «История платежей», «Поиск по УИН», «Документы».

Вариант №1. Если начисления по налогам не найдены, то необходимо перейти в раздел «Поиск по УИН» и ввести номер универсального идентификатора начислений (УИН) из квитанции. УИН располагается в нижней части квитанции (мы вам ее уже показывали).

Вводим номер УИН в строке поиска, нажимаем «Найти» – затем появится специальная карточка-форма для уплаты налога.

Вариант №2. После входа в личный кабинет в разделе «Платежи» автоматически отображаются начисления по имущественным налогам.

Шаг 2: Совершить платеж

Чтобы совершить платеж, пользователю необходимо выбрать начисление и отметить его галочкой. Корреспондент выбрал начисление и нажал на кнопку «Оплатить».

Дальше тоже всё просто. Сначала выбираем способ оплаты: банковской картой, электронным кошельком или со счета мобильного телефона.

Во время тестирования корреспондент выбрал оплату банковской картой и ввел ее реквизиты. МТС Банк предусмотрел в платежном сервисе возможность добавить несколько банковских карт и сохранить их. Эта функция позволяет сэкономить время на введении данных при совершении следующих платежей.

Далее нажимаем «Оплатить» и подтверждаем платеж через SMS, которое придет на указанный в профиле личного кабинета номер мобильного телефона.

После ввода кода ваш имущественный налог будет оплачен.

Шаг 3: Получить чек

Сервис автоматически сохраняет все данные о проведенных платежах, их можно увидеть в разделе «История платежей». Квитанцию с отметкой об оплате также можно распечатать, скачать или отправить на электронную почту.

Подытожим.

Новый платежный сервис на Госуслугах Тульской области – быстрый и удобный инструмент для уплаты налогов. Интерфейс сервиса интуитивно понятен. Корреспондент редакции заплатил за пару «кликов» налог на недвижимость без комиссии и потратил не более трех минут.

Напомним, что в отличии от сайтов и мобильных приложений банков или других онлайн-сервисов по оплате на сайте можно найти все начисления за муниципальные и государственные услуги и оплатить их в одном «чеке» дистанционно в режиме 24/7.

По словам представителей МТС Банка, платежный сервис регионального портала в скором времени дополнится оплатой новых услуг, в том числе за детский сад и спортивные секции. По словам вице-президента, руководителя блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерины Резниковой, цель проекта – предоставить цифровой, современный и удобный сервис для дистанционных платежей.

В материале использованы скриншоты с сайта Госуслуги Тульской области.