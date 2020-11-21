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Губернатор поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Губернатор поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником и юбилеем образования службы!

Налоговые органы вносят огромный вклад в укрепление экономики Тульской области и повышение ее инвестиционной привлекательности. Вы обеспечиваете стабильное поступление средств в бюджет. Внедряете передовые технологии в свою работу и тем самым повышаете качество и доступность услуг для граждан.

Спасибо вам за добросовестный, ответственный труд и высокий профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

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сегодня, в 13:08 −4
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