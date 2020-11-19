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Дмитрий Миляев вместе с жителями проверил качество комплексного благоустройства дворов

Дмитрий Миляев вместе с жителями проверил качество комплексного благоустройства дворов

По словам главы администрации Тулы, главная цель программы благоустройства - сделать удобными и уютными тульские дворы.

В 2020 году по программе «Формирование современной городской среды», реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в Туле благоустроили 60 дворовых территорий.

19 ноября глава администрации Тулы Дмитрий Миляев лично проверил качество работы на двух объектах, поговорил с жителями о благоустройстве города в целом  и их дворов в частности.

Первым объектом проверки стал двор-колодец домов №31,33 и 33-а по ул. М. Горького, можно сказать, знаменитый на всю страну - здесь снимали пилотную серию сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Правда, тогда территория представляла собой почти дикий лес – деревья, посаженные полвека назад, сильно разрослись, им никто не формировал кроны, а многие были в аварийном состоянии и просто опасны для людей и машин.  

Инициативная группа собственников организовала собрания в трех домах, образующих этот двор, и подала документы на участие в программе благоустройства на 2020 год.

По предложениям жителей в администрации Зареченского округа разработали проект комплексного благоустройства дворовой территории – а это почти 19 тысяч кв метров! В проект вошли ремонт дворовых проездов с расширением проезжей части и созданием парковочных карманов, ремонт существующих и устройство новых пешеходных дорожек с учетом требований безбарьерной среды, отмостков домов, установка детского игрового комплекса, детской игровой площадки со специальным бесшовным травмобезопасным покрытием, спортплощадки и площадки для воркаута, установку урн и скамеек, озеленение территории. Специально под предложенный дизайн были перенесены столбы уличного освещения – чтобы они не мешали парковать машины в парковочных карманах.

Работы начались в начале лета. Правда, не все жители были в курсе такого масштабного ремонта этого пространства. Но когда работы были закончены, все с радостью отметили, каким красивым, удобным и комфортным стал их двор, как много детишек тут играют и занимаются спортом. Да и взрослые тоже не отстают.

- Тут и пенсионеры на тренажерах активно занимаются! – заявила Дмитрию Миляеву одна из участниц встречи. – У нас получился прекрасный двор!

- Раньше в нашем дворе были две старые детские горки времен СССР и старые качели. Мы провели собрание собственников дома, участвовали в разработке дизайн-проекта, контролировали работы на всем этапе благоустройства. Теперь у нас есть и площадка для игровых видов спорта, и уличные тренажеры, и отличная детская площадка. Есть места для парковки машин. Спасибо всем – и жителям, кто оказался неравнодушным и принимал активное участие в согласованиях и приемках работ, и администрации Зареченского округа, - говорит член Совета многоквартирного дома №33 по ул. М. Горького Борис Молотков.

- Когда только начинались работы, было определенное непонимание у некоторых жителей, - рассказывает Светлана Горелова, жительница дома №33, кандидат биологических наук, специалист в области дендрологии, экологической биогеохимии и устойчивости растений в городской среде. - Сейчас у нас вся дворовая территория зонирована – есть площадка для маленьких детей, есть для подростков, проложены дорожки. У нас сделали газоны, весной мы будем сеять белый клевер – это красиво и функционально. На месте старых удаленных деревьев уже посадили 100 молодых кустарников и саженцев. Весной работы эти продолжим, уже спланировали где и какие деревья посадим. У меня как мамы малыша есть предложение к администрации – установите, пожалуйста на въезде в наш двор лежачего полицейского. Это сделает наш двор совсем безопасным и комфортным.

Светлана Горелова предложила Дмитрию Миляеву использовать опыт и знания тульских дендрологов для планирования вырубки и посадки зеленых насаждений в городе:

- Тут нужна командная работа! У нас два университета выпускают экологов и дендрологов, есть замечательные ребята, грамотные и увлеченные. Их обязательно надо использовать на благо города и горожан!

Дмитрий Миляев согласился с предложением Светланы.

- Наш двор теперь, считаю, самый лучший в Туле, - говорит Валентина Скрипкина, член Совета МКД №33. – Все, что мы хотели, все нам сделали! На следующий год мы обязательно посадим деревья, кустарники и цветы. И будет просто загляденье.

По словам Валентины Скрипкиной, благоустройство двора обошлось в 13,944 млн. руб, из этой суммы софинансирование жителей составило 112 тысяч рублей, в том числе по дому №33 – 96 тысяч.

Один из жителей дома №31 поднял вопрос нехватки мест для парковки машин для проживающих в этом доме. Правда, все собравшиеся в один голос заявили, что никто не делит места на свои и чужие, они все общие, никаких заборов, ограждений веревками-цепями-шинами в таком красивом и уютном дворе быть не может. И надо просто договариваться с соседями. Как говорится, кто первый встал – того и место.

- Такой вопрос – где поставить машину – я слышу каждый раз, как приезжаю на встречи с жителями на улицу М. Горького, -  отметил Дмитрий Миляев. – Давайте сделаем так. Максим Щербаков (глава администрации Зареченского округа – прим. авт) соберет старших по домам. Вместе пройдите микрорайон и определите, где еще дополнительно можно организовать парковку для жителей, чтобы всем было удобно и комфортно.

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Второй точкой объезда стала дворовая территория МКД №6 на 1-м проезде Металлургов.

Эта территория ограничена двумя пятиэтажками и имеет сквозной межквартальный проезд.

Площадь территории составляет почти 7 тысяч кв. м.

- У нас большой объем работ выполнен – на сумму 10,1 млн руб, в том числе 86,2 тысяч – это софинансирование жителей, - рассказывает Владимир Борисов, ио председателя ТОС «Криволученский». – Дизайн-проект и необходимые работы мы составляли по желанию жителей. Отремонтированы дворовые проезды, подходы к подъездам и отмостки домов, обустроены новые парковочные карманы и асфальтированные дорожки, установлены лавочки, урны, детское игровое и спортивное оборудование, посеян газон. Все сделано с соблюдением требований безбарьерной среды. Мы очень рады новому общественному пространству – планируем проводить здесь детские праздники.

По словам Владимира Борисова, жители благодарны всем, кто занимался этим проектом. А особенно Дмитрию Миляеву, потому что благодаря его вмешательству во дворе перенесли опоры уличного освещения. Весной на этой территории запланирована посадка новых деревьев и кустарников.

Галерея
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 1
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 2
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 3
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 4
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комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 6
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комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 9
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 10
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комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 14
комплексный ремонт дворов в Туле, Фото: 15
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Напомним, что муниципальная программа благоустройства дворов реализуется в Туле не первый год.

- В 2020 году общий бюджет программы составил 175,5 млн рублей – это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, софинансирование жителей. В этом году мы комплексно отремонтировали 60 дворовых территорий. Основная цель программы проста и понятна – создать комфортные условия на общественных пространствах, приближенных к людям, то есть сделать дворовые территории привлекательными и удобными для отдыха туляков любого возраста. В работе мы должны учитывать пожелания всех жителей и создавать условия для отдыха туляков любого возраста. В этом нам помогают активные граждане, которые посвящают много времени взаимодействию с администрацией города и контролю за проведением ремонтных работ.


 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:13 −2
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