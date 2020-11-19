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Модный приговор: в Туле подросток ушёл из магазина в обновках, не заплатив

Модный приговор: в Туле подросток ушёл из магазина в обновках, не заплатив

Надев куртку и джинсы, воришка спокойно вышел на улицу. Его задержали полицейские.

Тульские полицейские раскрыли кражу одежды, совершённую в одном из городских магазинов. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 15-летний подросток зашёл в торговый зал и под видом примерки забрал оттуда куртку и джинсы.

Обнаружив кражу, сотрудники магазина вызвали на место происшествия полицейских. Благодаря записям с камер видеонаблюдения воришку быстро удалось вычислить. Он был доставлен в дежурную часть, а украденные вещи – изъяты.

 

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