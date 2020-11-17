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В 2021 году 72% бюджета Тульской области потратят на социальную сферу
Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В 2021 году 72% бюджета Тульской области потратят на социальную сферу

В областной Думе состоялось обсуждение бюджета региона на ближайшие три года.

Проект закона «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внес в Думу губернатор Алексей Дюмин. В его обсуждении участвовали депутаты, представители органов исполнительной власти, счетной палаты, муниципалитетов, а также общественники.

Открывая слушания, зампред облдумы Александр Рем отметил, что, оценивая проект бюджета на предстоящие три года, необходимо учитывать особенности сегодняшней ситуации.

– Планировать доходы и расходы на 2021 год региональному министерству финансов пришлось с известной степенью осторожности, – сказал депутат. – Традиционно, в структуре расходов преобладает социальная сфера: порядка 72 процентов расходов будут направлены на спорт, культуру, образование, здравоохранение, социальную защиту. Предусмотрены средства на строительство новых учреждений и укрепление материально-технической базы школ, учреждений культуры, больниц. Если кратко резюмировать, то бюджет сбалансирован и позволит области развиваться, несмотря на достаточно трудную эпидемиологическую обстановку

С того, что сложившиеся в этом году тенденции во многом повлияли на формирование бюджета следующей трехлетки начал свое выступление и министр финансов Александр Климов. Он также напомнил слова Губернатора о том, что основной идеей главного финансового документа области должно быть повышение качества жизни людей, комплексное развитие региона. Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки нивелировать потери, вернуться на путь стабильного развития и приложить все усилия для повышения уровня доходов населения.

В числе приоритетов бюджетной политики на предстоящие три года – безусловное исполнение всех публичных обязательств перед населением и указов Президента России, направленных решение широкого комплекса социальных задач, восстановление финансово-экономических показателей путем поддержки бизнеса и промышленности, повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов, рост доходов региональной казны.

– Объем валового регионального продукта в 2021 году прогнозируется в размере 787 миллиардов рублей, что на 4,5 процента в сопоставимых ценах больше, чем в 2020 году, – отметил депутат Дмитрий Афоничев. – Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией, мы видим прогноз стабильного роста экономики на перспективу до 2023 года. Конечно, он будет корректироваться на основе показателей работы промышленности, сельского хозяйства, торговли.

Сдержанный оптимизм относительно роста экономики и пополнения бюджета в будущем году позволяет планировать решение многих задач, от которых напрямую зависит качество жизни туляков.

– На переселение из жилья, непригодного для проживания на следующий год запланировано порядка 700 миллионов рублей. Будут выделяться средства на замену вышедших из строя лифтов: в 2021 году – 50 миллионов, а в 2022-2023 годах – по 100 миллионов рублей ежегодно. Радует, что продолжится газификация села: по 150 миллионов ежегодно направят на эти цели в течение трех лет. Дорожный фонд наполнен: в 2021 год его объем составит 7,5 миллиардов, а дальше рост – 7,7 и почти 8,5 миллиардов рублей, соответственно, в 2022 и 2023 годах. Словом, и цифры, и планы достойные, – оценил проект бюджета области председатель думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев.

– К числу наиболее значимых, востребованных жителями области программ можно отнести «Формирование комфортной городской среды». На 2021 год на нее запланировано 736,7 миллионов рублей, на 2022 и 2023 годы, по 517,9 миллиона рублей, – рассказал депутат облдумы Дмитрий Коженкин. – Будет продолжено финансирование проекта «Народный бюджет»: в следующем году 399,8 миллиона рублей, в 2022-м – 400 миллионов. В рамках мероприятия «Чистая вода» средства будут направлены на ремонт строительство и модернизацию оборудования, связанного с водоснабжением и водоотведением. В 2021 году объем финансирования составит 145 миллионов рублей, а затем два года по 179,5 миллиона рублей.

Депутат также напомнил, что с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» в области реализуется региональный проект «Чистая вода». Его задача – повышение качества питьевой воды. На эти цели запланировано в следующем году 211, 2 миллиона рублей, в 2022-м – 304,5 миллиона, в 2023-м – 357 миллионов рублей.

Комментируя основные параметры проекта бюджета-2021, председатель думского комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина отметила, что сравнивать их с данными за нынешний год преждевременно.

– Пока в проекте бюджета области не учитываются средства, которые будут поступать из федерального бюджета, – говорит Галина Ивановна. – Например, в этом году регион получил с федерального уровня 4 миллиарда рублей.

Корректировка с учетом федеральных поступлений планируется в феврале 2021 года.

– В связи с нынешней ситуацией спрогнозировать цифры бюджета на будущее – тяжелая работа, но правительство региона с этой трудной задачей справилось, – оценил итоги слушаний зампред комитета областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Илья Киндеев. – Есть, конечно, вопросы, но я думаю, что во время рассмотрения бюджета в комитетах областной Думы мы их все обсудим. В любом случае, всегда есть возможность скорректировать бюджет в течение года.

Галина Алешина напомнила, что комитеты областной Думы приступят к обсуждению законопроекта о бюджете уже завтра. А через неделю на очередном заседании регионального парламента он будет рассмотрен в первом чтении.

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