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Полицейский Илья Деревнин из Новомосковска занял 6 место в конкурсе «Народный участковый»

Полицейский Илья Деревнин из Новомосковска занял 6 место в конкурсе «Народный участковый»

Это лучший результат для Тульской области за всю историю существования конкурса.

Подведены итоги конкурса МВД России «Народный участковый». Жители страны голосовали за участковых уполномоченных полиции, представляющих каждый регион России. В этом году конкурс проходил в десятый раз.

Тульскую область представлял капитан полиции Илья Деревнин из новомосковского ОМВД. Илья обслуживает участок на ул. Орджоникидзе – помимо жилых домов там расположены школа и рынок.

По итогам голосования Илья Деревнин занял шестое место. Пресс-служба регионального УМВД отмечает, что это лучший результат для участковых Тульской области за всё время проведения конкурса.

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