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Почти 1000 тульских школьников и студентов ушли на дистанционку из-за COVID-19
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Почти 1000 тульских школьников и студентов ушли на дистанционку из-за COVID-19

Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с министром образования региона Алевтиной Шевелевой.

Министр доложила, что все школы Тульской области работают в штатном режиме. Полностью на дистанционку переведён один профессиональный колледж.

Частично на дистанционное обучение переведены 537 учеников 10 школ и 411 студентов 4 колледжей и техникумов. Из-за выявления случаев коронавируса приостановлена работа 8 групп 7 детских садов, которые посещают 142 ребёнка.

Министерство образования ежедневно следит за посещаемостью образовательных учреждений. Из-за различных заболеваний занятия пропускают 7396 школьников (5% от общей численности) и 826 педагогов (6,5% от общей численности).

В школах Тульской области трудятся 174 студента ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Они замещают учителей начальных классов, математики, русского языка, иностранных языков, физики, химии. Работу студентов курируют опытные педагоги.

 

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