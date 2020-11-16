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В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом

Об этом на оперативном совещании сообщил министр регионального здравоохранения Алексей Эрк.

Стационарная помощь

На сегодняшний день в стационарах Тульской области 1528 человек. В реанимации – 96 человек, 87 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Средняя дневная госпитализация на этой неделе по сравнению с прошлой увеличилась на 3,5% – на 4 места в сутки – и составляет в среднем 119 госпитализаций в сутки.

– Продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек. Идет работа по подготовке под ковидных больных в санатории «Слободка» и реабилитационном отделении Тульской областной клинической больницы. Там порядка 300 коек.

Амбулаторная помощь

Что касается амбулаторной помощи больным коронавирусом, в регион поступили на прошлой неделе 11 тысяч экспресс-тестов. Уже проведено более 500 экспресс-тестирований. Все пациенты по результатам этих тестов в случае положительного результата обеспечиваются лекарствами.

– В амбулаторном звене все 16 препаратов, которые входит в методические рекомендации по лечению коронавируса (7 схем лечения) в регион уже поступили. Начиная с 11 ноября порядка 280 амбулаторных пациентов уже обеспечены лекарствами, — сказал Алексей Эрк.

Всего же на амбулаторном лечении в регионе находятся 6000 человек.

По словам Алексея Эрка, сегодня, 16 ноября, на линию вышли дополнительно 6 автомобилей (было 5, Myslo писал об этом тут. — Прим. ред.) для доставки врачей и лекарств в три наших учреждения здравоохранения, которые испытывают сложности. В дальнейшем — привлекаем дополнительных водителей. Как для доставки врачей к пациентам на дом, так и чтобы отвезти пациента, чье состояние ухудшилось, для консультации в поликлинику.

– На базе одного из учреждений развернуты телемедицинские консультации. В дальнейшем будем распространять это на другие учреждения, – сказал Эрк.

 

 

 

 

 

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