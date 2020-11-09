новости
новости
Регистрация
Лечащимся от коронавируса на дому тулякам должны бесплатно привозить лекарства

Лечащимся от коронавируса на дому тулякам должны бесплатно привозить лекарства

Как в Тульской области будут лечить больных «короной» на дому?

Тульская область закупила экспресс-тесты для определения коронавируса. Результат теста известен за 15 минут. Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков рассказал об этом на заседании оперативного штаба:

– Тест-системы закуплены, 1125 уже в лечебных учреждениях региона. Контракт на 8 тысяч тест-систем заключен, поставка идет.

Лекарственные препараты от коронавируса будут находиться в автомобиле врача, который приедет к людям для оказания медпомощи. Если тест положительный, то больному сразу должны назначить препараты и выдать их бесплатно (на 7-10 дней).

По словам Маркова, в регионе таких «заряженных» автомобилей пять, и на вопрос губернатора «Достаточно ли такого количества?» он ответил, что да. Автомобили предоставлены социальными партнерами.

Алексей Дюмин поручил подготовить организации к тому, чтобы в случае необходимости они могли мобилизовать и другие автомобили для работы по коронавирусу.

Также губернатор Тульской области со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову рассказал, что 70% заболевших коронавирусом могут лечиться амбулаторно и лишь 30% – в стационаре.

Алексей Дюмин отметил, что пациенты, которые проходят лечение дома, должны быть всегда на связи с лечащими врачами посредством call-центров, обеспечены лекарствами от вируса. Организовать это и продумать логистику медицинского обслуживания таких больных — задача правительства.

 

 

Сюжет: Коронавирус
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Жизнь Тулы и области
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
сегодня, в 18:55, 106 2670 -10
В Туле не сдавших тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы ищут как преступников
Жизнь Тулы и области
В Туле не сдавших тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы ищут как преступников
сегодня, в 17:25, 64 1455 4
Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19
Жизнь Тулы и области
Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19
сегодня, в 17:25, 23 2038 0
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
сегодня, в 17:12, 20 2557 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:16 −5
Другие статьи по темам
Событие
коронавируслечение на домуэкспресс-тесты
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Парфенов прокомментировал итоги первого матча у руля «Арсенала»
Парфенов прокомментировал итоги первого матча у руля «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.