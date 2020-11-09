Лечащимся от коронавируса на дому тулякам должны бесплатно привозить лекарства

Как в Тульской области будут лечить больных «короной» на дому?

Тульская область закупила экспресс-тесты для определения коронавируса. Результат теста известен за 15 минут. Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков рассказал об этом на заседании оперативного штаба:

– Тест-системы закуплены, 1125 уже в лечебных учреждениях региона. Контракт на 8 тысяч тест-систем заключен, поставка идет.

Лекарственные препараты от коронавируса будут находиться в автомобиле врача, который приедет к людям для оказания медпомощи. Если тест положительный, то больному сразу должны назначить препараты и выдать их бесплатно (на 7-10 дней).

По словам Маркова, в регионе таких «заряженных» автомобилей пять, и на вопрос губернатора «Достаточно ли такого количества?» он ответил, что да. Автомобили предоставлены социальными партнерами.

Алексей Дюмин поручил подготовить организации к тому, чтобы в случае необходимости они могли мобилизовать и другие автомобили для работы по коронавирусу.

Также губернатор Тульской области со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову рассказал, что 70% заболевших коронавирусом могут лечиться амбулаторно и лишь 30% – в стационаре.

Алексей Дюмин отметил, что пациенты, которые проходят лечение дома, должны быть всегда на связи с лечащими врачами посредством call-центров, обеспечены лекарствами от вируса. Организовать это и продумать логистику медицинского обслуживания таких больных — задача правительства.