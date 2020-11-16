новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались губернатору, что на горячую линию минздрава невозможно дозвониться

Туляки пожаловались губернатору, что на горячую линию минздрава невозможно дозвониться

Алексея Дюмина не устроило объяснение этой проблемы.

На заседании оперштаба подняли вопрос о невозможности дозвониться на горячую линию минздрава Тульской области.

Зампредседателя правительства региона Дмитрий Марков пояснил, что «есть номера, по которым не дозваниваются с учетом особенностей аппаратуры».

– Что это такое «особенности аппаратуры»? Речь идет о телемедицине, цифровом формате экономики. Пандемия подтолкнула к дистанционному формату работы. Что такое, когда аппаратура не может синхронизироваться со звонками? — сказал Алексей Дюмин.

По словам Маркова, за минуту горячая линия минздрава может перевести на ожидание определенное количество звонков.

– Мы увеличили число операторов до 16 человек. Тех, кто не дождался ответа на горячей линии, мы сейчас будем активно обзванивать.

Однако такое решение проблемы главу региона не устроило.

– Я считаю, что это не совсем правильное решение. Надо сделать всё, чтобы процентов 80 дозванивались. Люди ждут шесть минут, а потом им еще будут перезванивать. И дозвонятся ли им вообще. Меня абсолютно не устраивает такая система. Я категорически против этого. Делайте всё, чтобы люди дозванивались. Хоть сами садитесь и отвечайте гражданам! — строго сказал Алексей Дюмин.

Сюжет: Коронавирус
800 вернувшихся из-за границы туляков могут получить штраф за отсутствие тестов на коронавирус
Жизнь Тулы и области
800 вернувшихся из-за границы туляков могут получить штраф за отсутствие тестов на коронавирус
сегодня, в 14:45, 13 868 -4
Алексей Дюмин – врачам: «Выходите с инициативами, предлагайте меры по борьбе с инфекцией!»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин – врачам: «Выходите с инициативами, предлагайте меры по борьбе с инфекцией!»
сегодня, в 13:41, 79 1757 -8
В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом
сегодня, в 13:34, 18 3589 -2
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом: «Мы не можем объявить полный блэкаут на Новый год!»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом: «Мы не можем объявить полный блэкаут на Новый год!»
сегодня, в 12:35, 102 10631 -13
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:33 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусгорячая линияминздрав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом
В Тульской области возросло число госпитализаций с коронавирусом
Глава тульского Роспотребнадзора: бесплатные тесты на ковид выполняются за два дня
Глава тульского Роспотребнадзора: бесплатные тесты на ковид выполняются за два дня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.