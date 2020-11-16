Туляки пожаловались губернатору, что на горячую линию минздрава невозможно дозвониться

На заседании оперштаба подняли вопрос о невозможности дозвониться на горячую линию минздрава Тульской области.

Зампредседателя правительства региона Дмитрий Марков пояснил, что «есть номера, по которым не дозваниваются с учетом особенностей аппаратуры».

– Что это такое «особенности аппаратуры»? Речь идет о телемедицине, цифровом формате экономики. Пандемия подтолкнула к дистанционному формату работы. Что такое, когда аппаратура не может синхронизироваться со звонками? — сказал Алексей Дюмин.

По словам Маркова, за минуту горячая линия минздрава может перевести на ожидание определенное количество звонков.

– Мы увеличили число операторов до 16 человек. Тех, кто не дождался ответа на горячей линии, мы сейчас будем активно обзванивать.

Однако такое решение проблемы главу региона не устроило.

– Я считаю, что это не совсем правильное решение. Надо сделать всё, чтобы процентов 80 дозванивались. Люди ждут шесть минут, а потом им еще будут перезванивать. И дозвонятся ли им вообще. Меня абсолютно не устраивает такая система. Я категорически против этого. Делайте всё, чтобы люди дозванивались. Хоть сами садитесь и отвечайте гражданам! — строго сказал Алексей Дюмин.