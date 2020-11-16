Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин – врачам: «Выходите с инициативами, предлагайте меры по борьбе с инфекцией!»
На заседании оперштаба губернатор обратился к медицинскому сообществу.
- Нам надо держаться, несмотря на негативную информацию по телеканалам, что Европа закрывается. Обращаюсь к врачам: вы люди с образованием, с учеными степенями. Выходите с инициативами, предлагайте меры по борьбе с инфекцией. Не ждите, что мы всё придумаем. Подсказывайте, как правильно делать, — заявил глава региона. — Мы — один коллектив, у нас одна цель — спасение жизней наших граждан!
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